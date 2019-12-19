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Вступил в силу продленный закон об особом статусе Донбасса

19 декабря, 12:00

Закон был рассчитан до конца 2019 года, но теперь он продлен до конца 2020-го

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Вступило в силу решение Верховной Рады о продлении закона об особом статусе Донбасса. Соответствующий закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

12 декабря парламент согласился внести изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2019 год" на "2020". Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

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Отметим, что в парламенте хотят изменений в этом вопросе. Так, например, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что есть два варианта – написать новый закон об особом статусе Донбасса, или обновить уже существующий. По его словам, решать, что делать с законом, будут уже ближе к следующей встрече "нормандской четверки" (ориентировочно она состоится в апреле). Больше об этом можно узнать в материале: "Почти всем не нравится: какое будущее у закона об особом статусе Донбасса".

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В то же время в Министерстве иностранных дел РФ недовольны украинским законом – Москва хочет изменений в закон об особом статусе Донбасса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс закон особый статус особый статус Донбасса

Источник: Сегодня

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