Вступление Украины в НАТО: Кулеба озвучил четкую позицию по ПДЧ

Чиновник напомнил о бухарестском саммите в 2008 году и объяснил, что теперь нужно делать Украине

Дмитрий Кулеба / Фото: Кабинет министров Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет повторно подавать заявку на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, поскольку прежняя заявка и так была поддержана альянсом. Об этом он сказал на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Одессе.

Он напомнил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году Украина подавала заявку по ПДЧ.

"В Киеве (...) никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом. Если мы вернемся к первоисточникам – к решению этого саммита, то его участники поддержали заявки Украины и Грузии и поручили своим министрам иностранных дел принимать дальнейшие решения по ПДЧ", – сказал Кулеба.

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Вице-премьер подчеркнул, что никаких больше заявок не нужно, а следует сосредоточиться на выполнении условий совместимости с НАТО, проведя соответствующие реформы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загорднюк и Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет опять просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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Кроме того, Загороднюк рассказал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

План действий по членству в НАТО (Membership Action Plan) — программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО, по всем основным направлениям (политическому, экономическому, военному, правовому и т. д.)

Напомним, 11 лет назад на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украину отказались присоединить к Плану действий по членству в НАТО. Во многом из-за России решение заблокировали Германия и Франция. Тогда в столице Румынии состоялся ужин глав государств стран-членов НАТО. Он прошел после переговоров президента США Джорджа Буша, настаивавшего на принятии Украины в План действий по членству в НАТО, и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Ужин глав государств должен был стать решающей встречей. Однако президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Бушу, сказал, что "Украина – это даже не государство". Официальная же версия отказа звучала как "вступление Украины в НАТО не поддерживает народ". Действительно, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, лишь 15% украинцев в 2005 году высказывались за интеграцию страны в ряды альянса, 45% были против. Кардинально не изменилось отношение к НАТО и в 2008 году: лишь 17,5% украинцев поддерживали идею вступления в НАТО, против были 55,5% опрошенных. Как стало известно после окончания мероприятия, вопрос о предоставлении нашей стране ПДЧ решили с формулировкой "допуск без присоединения". Это означает, что Украина может принимать участие во всех мероприятиях НАТО без права консенсуса. То есть наша страна имеет право участвовать в операциях альянса, но не может влиять на его решения.

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