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Вступление Украины в НАТО: Столтенберг сделал четкое заявление

31 октября, 13:07

Как суверенная страна Украина имеет право выбирать свои собственные оборонные договоренност

Йенс Столтенберг в Раде. Фото: REUTERS/AP

Йенс Столтенберг в Раде. Фото: REUTERS/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который анонсировал комплексный пакет помощи для Киева, подчеркивает, что ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в Альянс. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Как суверенная страна Украина имеет право выбирать свои собственные оборонные договоренности. Двери НАТО остаются открытыми. Путь к членству в НАТО не является легким. Для тех, кто его выбирает, он требует преданности и серьезного реформирования", – заявил генеральный секретарь Альянса.

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Столтенберг подчеркнул, что решение об окончательном присоединении страны к НАТО принимают члены Альянса вместе с теми, кто хочет присоединиться, и только они.

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"Никакая страна извне не имеет права вето. Время разделения на сферы влияния уже прошло", – подчеркнул он.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг визита в Украину Совета НАТО и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Более подробно об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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НАТО Украина Йенс Столтенберг

Источник: УНИАН

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