Вступление Украины в НАТО: Столтенберг сделал заявление

Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО, и на этом основной фокус

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберґ, отвечая на вопрос канадского журналиста о том, стоит ли Украине быть частью НАТО.

"Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", - отметил чиновник в интервью канадскому изданию The Chronicle Herald этой неделе.

Столтенберґ подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

"Конечно, Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", - добавил он.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Зеленский также заявил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

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