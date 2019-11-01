Вступление Украины в НАТО: Столтенберг указал Киеву правильный путь

На сегодняшний день альянс даже не рассматривает вопрос присоединения Украины или получения ею ПДЧ

/ Фото: president.gov.ua

Украина в процессе вступления в НАТО должна ориентироваться не на получение Плана действий по членству в альянсе (ПДЧ), а на проведение необходимых реформ для евроатлантической интеграции.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Украине нет нужды подтверждать старую заявку на ПДЧ или подавать новую.

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"Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас – это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия – все это призвано облегчить жизнь людей. Ведь если вы укрепляете оборонное ведомство – это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете членом НАТО, независимо от того, есть ли у вас ПДЧ. В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к членству", – сказал Столтенберг.

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Он отметил, что на сегодняшний день не стоит вопрос вступления Украины в НАТО или получения ПДЧ, поскольку внимание стран-членов альянса сконцентрировано на обеспечении Украиной соответствия стандартам НАТО

"Именно это – самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство. Да, ПДЧ – это неотъемлемая часть пути для тех, кто становится членом. Но (не имея ПДЧ – ред.) у Украины все равно есть ряд инструментов. У вас есть Комиссия Украина-НАТО, есть Годовая национальная программа, есть Комплексный пакет помощи. У вас уже есть достаточно содержательных вещей, необходимых для получения ПДЧ", – подчеркнул генсек альянса.

Как сообщали новости "Сегодня", после встречи 31 октября с Йенсом Столтенбергом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также Президент анонсирует усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

Напомним, недавно министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет просить о ПДЧ в НАТО. Правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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