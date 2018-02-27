ВСУ на Донбассе понесли потери: Киев выступил с обвинением в адрес России
Боевики, поддерживаемые Кремлем, продолжают нарушать режим прекращения огня на фронте
Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца обвинила Россию в невыполнении Минских соглашений. Об этом она написала в Twitter.
Она прокомментировала ситуацию с ранением трех украинских военнослужащих на Донбассе от вражеских обстрелов.
"Агрессор продолжает грубо нарушать Минские соглашения. Прицельные обстрелы на Донбассе и применение минометов", – написала Беца.
Напомним, штаб АТО сообщал об обстрелах боевиками позиций украинских военных, в результате чего три человека получили ранения. Боевики при этом использовали запрещенное "Минском" вооружение. Только на Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибром 120-мм в сторону наших позиций у Троицкого.
Также стало известно, что боевики обстреляли Подлесное, снаряд попал в жилой дом. Огонь велся ориентировочно по направлению из временно оккупированного Первомайска. По словам офицера артиллерийского подразделения, насчитали 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов.
Как сообщалось, в МИД назвали три главных инструмента, как выгнать Россию с Крыма. Марьяна Беца также напомнила, что Украина продолжает бороться с российской оккупацией полуострова.
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