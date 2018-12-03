ВСУ перебросят войска к границе с Россией – Порошенко

После введения военного положения в Украине, армия проводит подготовку войск к отражению возможного нападения России – будут передислоцированы дополнительные войска к границе, а также созывают резервистов на сборы. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на форуме "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, военные и силовые структуры имеют полную информацию относительно увеличения количества российских войск вдоль границы и в оккупированном Крыму. В то же время он рассказал о мерах по противодействию от возможного нападения России.

"Произойдут сокращения сроков боевого слаживания расчетов, которые находятся в соответствующих лагерях. И сегодня я как президент и верховный главнокомандующий буду присутствовать на одном из таких мероприятий – состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, состоятся военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервом первой очереди. Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры, в первую очередь это атомные и гидроэлектростанции, будут приняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны", – заявил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Минобороны назвали дату начала сборов резервистов и военнообязанных

Глава государства подчеркнул, что все эти меры направлены на предупреждение агрессии и минимизации ее последствий – это превентивная мера на срок в 30 дней.

"И это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага. Мы не дадим повторить февраль-март 2014 года. Я очень надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами, и его (военного положения – ред.) продолжения не потребуется", – подчеркнул президент.

Отметим, введение особого режима в Украине называют тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях. Военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.