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Лица новой власти: кто из людей Зеленского возглавит Кабмин, министерства и Раду Виталий Рябошапка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-02T07:37:00+03:00 Политика История формирования новой власти, обновляемая онлайн

В Украине продолжается процесс формирования новой власти. Стартовав после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, он продолжился выборами в Верховную Раду, где партия "Слуга народа" одержала убедительную победу. Впереди – формирование коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределение комитетов в парламенте, назначение премьер-министра Украины и правительства, смена генпрокурора и некоторых других представителей власти, назначенных ранее, и т.д. По сути, речь идет о создании совершенно новой конфигурации власти с самого верха и донизу. Причем не только исполнительной.

Разумеется, учитывая масштабы предстоящих изменений, процесс будет не быстрым. И, как уже показала практика, не очень публичным. Скорей всего, не потому, что новой власти претит публичность, а потому, что по многим позициям у нее самой еще нет понимания – кто будет наиболее оптимальным вариантом в том или ином кресле. В СМИ то и дело возникают все новые кандидатуры на тот или иной пост, звучат разнонаправленные заявления и из уст представителей новой власти. Однако определенности нет. Точно можно сказать одно: политики, чьи имена то и дело всплывают в масс-медиа или в "утечках" от источников, в действительности рассматриваются и имеют шансы занять должности, на которые номинированы.

Сайт "Сегодня" будет в режиме реального времени отслеживать процесс формирования новой власти и оперативно информировать читателей обо всех изменениях в этом процессе.

Верховная Рада

Спикер Верховной Рады

Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа" и №1. Его имя в связи с работой на посту спикера парламента стало называться сразу после президентских выборов. В мае, после ухода друга президента Ивана Баканова в СБУ и сложения им полномочий главы партии, именно Разумков возглавил "Слугу народа". У Разумкова два образования: международное экономическое и правоведа. Однако большую часть жизни он проработал в сфере политконсалтинга. Во время президентской кампании был спикером штаба Владимира Зеленского. Долгое время считался единственным кандидатом на должность главы Верховной Рады.

Александр Корниенко, глава предвыборного штаба партии "Слуга народа", №7 в списке партии. Имя руководителя кампании партии президента стало упоминаться в связке с должностью спикера уже после выборов – когда в СН оценили масштабы победы и серьезно задумались над проблемой заполнения вакантных должностей. Член команды СН Давид Арахамия, в частности, отметил, что на должность спикера рассматриваются кандидатуры как Дмитрия Разумкова, так и Александра Корниенко. Впрочем, по информации других источников, Корниенко все же больше претендует на пост руководителя фракции "Слуги народа". Александр Корниенко – инженер-технолог по образованию. Однако имеет также диплом психотерапевта, а в своей карьере занимался в том числе журналистикой, коучингом, политтехнологиями, менеджментом.

Первый вице-спикер Верховной Рады

Руслан Стефанчук, представитель президента в парламенте, №2 в списке партии "Слуга народа". Изначально рассматривался в качестве кандидата на должность главы фракции в парламенте. Долгое время был безальтернативным кандидатом, уже после выборов в списке претендентов на эту должность появился Александр Корниенко. Сам же Стефанчук переместился в список кандидатов на должность первого вице-спикера парламента. Доктор юридических наук, бывший проректором Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества.

Вице-спикер Верховной Рады

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По множественным утверждениям представителей "Слуги народа", партия настроена отдать должность представителям оппозиции. "Я могу повторить свою уже высказанную позицию, что оппозиционным фракциям нужно будет определиться со своим статутом в парламенте и решить вопрос с кандидатурой на вице-спикера", – отметил, в частности, Дмитрий Разумков. В одном из интервью глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко намекнул, что должность партия хотела бы отдать "кому-то из новых сил". Не исключено, эта опция будет реализована, если "Голос" не войдет с коалицию со "Слугой народа".

Генеральная прокуратура

Руслан Рябошапка. На должность генерального прокурора (в отставке Юрия Луценко не сомневается никто) озвучена пока что единственная кандидатура – заместителя главы Офиса президента. Причем озвучена самим Владимиром Зеленским. "Я с самого начала президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов", – сказал Зеленский. При этом о других кандидатурах информации пока никакой не появлялось. "Оцениваю 50 на 50% шансы. Либо стану, либо нет", – ответил на вопрос о шансах заменить Луценко сам Рябошапка. Кандидат на должность генпрокурора, как для украинских реалий, имеет неплохую репутацию. Сделал карьеру в Минюсте, где начинал на должности консультанта, возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина и департамент анализа антикоррупционной политики в "Transparency International Украина". В 2016-17 годах был членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. В Офисе Зеленского отвечает за правовой блок и взаимоотношения с судами.

Кабинет министров

Поскольку на парламентских выборах "Слуга народа" получила большинство голосов, впервые в истории парламентско-президентской Украины не стоит вопрос, сколько мест в Кабмине могут получить представители партии-победительницы. Они могут получить все. Тем не менее, судя по официальным и не очень заявлениям представителей СН, президент настроен формировать правительство технократов. В котором далеко не все должности займут члены СН. Что же касается должности премьера, то он, судя по озвученным фамилиям кандидатов на этот пост, скорей всего, точно будет "со стороны".Сам же Кабмин, точнее, его структура, остается в подвешенном состоянии. По словам секретаря Совбеза Александра Данилюка, в команде Зеленского рассматривают варианты сокращения числа министерств. Впрочем, на каком этапе пребывает проект реформирования и когда он будет осуществлен, пока непонятно. Потому, обсуждая кандидатов на тот или иной министерский пост, представители команды президента и СМИ исходят из существующей структуры Кабмина.

Премьер-министр

За полторы недели, прошедшие со времени парламентских выборов, в СМИ серьезно обсуждалось минимум шесть кандидатов на эту должность, причем "фавориты" менялись. Еще несколько человек упоминались как возможные претенденты.

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде. Рашкован вполне отвечает критериям, озвученным президентом Владимиром Зеленским: премьером должен быть абсолютно независимый, профессиональный экономист. Долгое время работал в одном из коммерческих банков, сотрудничал с Американской торговой палатой. Затем перешел в НБУ. В 2014-2016 годах занимал должность и.о. замглавы Нацбанка. В активе Рашкована – членство в совете директоров Киевской школы экономики. Той самой, которая после выборов провела "ликбез" для депутатов из "Слуги народа". Сторонник либеральной экономики, противник всяческих ограничений. Имеет хорошие связи с представителями западных финансовых кругов.

Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Данилюк был одним из первых, кому пресса прочила должность премьера. Впрочем, это было задолго до парламентских выборов – еще до инаугурации Зеленского. После назначения на пост секретаря СНБОУ его фамилия в привязке к премьерской должности не упоминалась вплоть до начала июля. После выборов Данилюк снова стал рассматриваться как один из кандидатов. При этом позиция самого секретаря СНБОУ неопределенна. Перед парламентскими выборами он сообщил, что имеет достаточный фронт работ как секретарь СНБО. Позже заметил, что готов работать там, где сочтет нужным президент. Александр Данилюк – опытный экономист и управленец. Долгое время трудился в ведущих инвестфондах мира. При прежней власти работал постпредом президента в Кабмине, замглавы Администрации президента, министром финансов в правительстве Гройсмана. Близко дружил с "отцом" грузинского "экономического чуда" Кахой Бендукидзе, разделяет его идеи.

Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины". Как и Александр Данилюк, Коболев, комментируя накануне парламентских выборов возможность своего переезда на Грушевского, отметил, что предпочел бы завершить начатое в той структуре, где он работает сейчас. Впрочем, по информации СМИ, на "собеседовании" с президентом Владимиром Зеленским глава НАК отметился. Отношение к Коболеву в Украине неоднозначное. С одной стороны, он известен как человек, сдвинувший реформы в нефтегазовой сфере с "мертвой точки" и отсудивший для Украины у России рекордную (в мировых масштабах) сумму. С другой – ему так и не удалось завершить реформы: заскорузлая и коррумпированная отрасль пока небезуспешно сопротивляется. Экономист по образованию, Коболев значительную часть карьеры проработал в НАК "Нафтогаз Украины". Также занимался инвестиционным менеджментом и консалтингом.

Юрий Витренко, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины". Давний соратник и партнер по бизнесу Андрея Коболева. Они вместе проводили реформы в НАК, потому все, сказанное о главе "Нафтогаза", можно отнести и к Витренко. Впрочем, в последнее время соратники конфликтуют. По словам Коболева, конфликт идет на фоне различия взглядов на дельнейшую трансформацию НАК. Экономист по образованию, Юрий Витренко (кстати, сын известного политика, лидера ПСПУ Натальи Витренко) за свою карьеру работал в украинских и зарубежных банках, в известной международной консалтинговой компании, вместе с Коболевым и партнерами создал инвестиционную группу. С НАК "Нафтогаз Украины" сотрудничал с 2002 года, в 2014-м перешел на работу в компанию.

Айварас Абромавичюс, член Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", экс-министр экономики Украины в правительстве Арсения Яценюка. В активе литовского экономиста Абрамявичуса, получившего в 2014 году украинское гражданство, – работа в литовских, эстонских банках. Он является совладельцем и управляющим шведской инвестиционной компании East Capital. На посту министра экономики Украины внедрил систему закупок ProZorro, резко сократившую на первых порах коррупцию в системе госзакупок.

Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента. Алексей Гончарук последним присоединился к претендентам на пост премьера – о нем как о кандидате на должнсть стали говорить лишь в конце июля. Однако успел стать претендентом №1. По крайней мере в СМИ многочисленные источники именно его называют фаворитом. При этом Гончарук не экономист (а именно такое требование к премьеру высказал президент), а юрист по образованию. Впрочем, он является юристом в области банковского и финансового права и в своей карьере работал в различных компаниях, занимающихся как раз финансовыми и экономическими делами. Да и в офисе Зеленского он отвечает именно за экономический блок.

Министерство здравоохранения

Михаил Радуцкий, народный депутат, №18 в списке партии "Слуга народа". Еще до парламентских выборов имя Михаила Радуцкого называлось в качестве кандидатуры на пост главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения. После убедительной победы "Слуги народа" в СМИ появилась информация, что он рассматривается на должность министра здравоохранения. "Не слышал о других (кандидатурах), кроме Михаила. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу… Не уверен (что он будет министром), но у него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения", – отметил, в частности, глава штаба СН Александр Корниенко. В то же время сам Радуцкий категорически отрицает, что намерен стать министром. "Я уже, наверное, 200 раз говорил и еще раз повторяю: я и не собирался занимать пост министра", – сказал на днях народный депутат.

Министерство образования и науки

Сергей Бабак, народный депутат, №11 в списке партии "Слуга народа". Доктор технических наук, кандидат экономических наук, психолог Сергей Бабак непосредственно связан со сферой образования. За его плечами – четыре вуза, в том числе иностранный, ректорство в Университете новых технологий, руководство научным центром Академии наук. Бабак – куратор образовательных программ в "Институте будущего". То, что именно Сергей Бабак рассматривается на должность главы МОН, подтвердил тот же Александр Корниенко. "Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", – сказал Корниенко. Сам Бабак, судя по всему, готов сменить новенький депутатский мандат на министерское кресло. "Не знаю, перейду в правительство или нет. Я готов работать в правительстве и в парламенте, в комитете, чтобы заниматься вопросами образования", – говорит он.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за новыми изменениями в кандидатурах и назначениями на главные посты в государстве.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что в Офисе президента хотят уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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