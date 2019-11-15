Введение двойного гражданства в Украине: в МИД рассказали о новых идеях

Фото: Соцсети

Реклама

Начиная с лета, украинские чиновники все активнее говорят о двойном гражданстве , поскольку в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского была озвучена идея о том, чтобы украинцев за рубежом сделать ближе к Украине.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"В принципе, это комплексный вопрос, который ориентирован на несколько категорий граждан. Прежде всего, на наших граждан, которые выехали за границу и проживают там постоянно или временно, и имеют планы получить другое гражданство", – объяснил дипломат.

Вторая группа, по его словам, это категория украинских граждан, которые проживают здесь, и определенным образом получили другое гражданство.

"И третья категория – это иностранцы, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить украинское гражданство, но не имеют сейчас такой возможности, поскольку имеют первостепенное гражданство другого государства", – рассказал замминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение

По его словам, чтобы двигаться вперед и либерализовать процедуру получения гражданства, сейчас нарабатываются изменения в действующий закон о гражданстве с тем, чтобы снять ограничения, которые не позволяли гражданам Украины иметь другое гражданство, кроме украинского.

"Прежде всего, это касается санкционных норм в случае, если человек получил новое гражданство, и снятия необходимости для иностранных граждан информировать о том, что они лишились своего первоначального гражданства. В то же время для получения украинского гражданства должны быть определенные предохранители, в частности, присяга и экзамен по государственному языку. Это новинки, которые могут быть в новом законопроекте", – подытожил Василий Боднар.

Напомним, этим летом президент Владимир Зеленский фактически узаконил двойное гражданство в Украине, но не для всех, а только для этнических украинцев, живущих за рубежом, поручив упростить процедуру получения ими украинского паспорта. Также данная инициатива коснется людей, права и свободы которых нарушают в их странах.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "До конца года хотим разработать изменения в законы о двойном гражданстве": интервью с замглавы МИД".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама