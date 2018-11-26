Введение военного положения: эксперт рассказал, как оно отразится на жизни страны

Введение военного положения во всей стране или в отдельных регионах Украины возможно де юре, но де факто он действовать не будет. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Тарас Загородний.

По мнению эксперта, этот документ особо не отразится на жизни страны, потому что у нас уже сейчас есть регионы с особым статусом.

"Я думаю, что ситуация закончится тем, что введут вроде военное положение, не введя его реально. Де факто у нас уже действует закон о реинтеграции Донбасса. Он позволяет возможность проводить реквизиции жилья, задерживать людей без суда и следствия. Он уже действует. И никто не мешает ввести его в Приазовье", – говорит Загородний.

При этом эксперт не видит смыла в введении положения и считает, что, скорее всего, это не более чем ход в предвыборной кампании.

"Я не вижу необходимости вводить состояние полностью. Как бы там ни говорили, но, я думаю, что это часть предвыборной технологии, чтобы или перенести выборы, или поиграть с этой датой", – продолжает эксперт.

Отметим, в то же время, первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко накануне заявила, что военное положение не означает автоматической отмены выборов. "Выборы будут", – заявила она.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

Тем временем в России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину - Москва призывает Украину обеспечить безопасность посольства России в Киеве, где активисты жгли покрышки и устроили бурные протесты против российской агрессии в Азовском море.

При этом риск военного положения ударил по украинским акциям и евробондам – курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.