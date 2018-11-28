Введение военного положения: какие полномочия получат силовики и чиновники

После введения военного положения в ряде областей Украины, никаких дополнительных и чрезмерных полномочий у сотрудников правоохранительных органов и местных властей не будет. Однако на сегодняшний день еще не совсем ясно, какие именно права граждан будут ограничены в условиях особого режима, и каким инструкциям (нормативно-правовым актам) будут следовать силовики с чиновниками.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.

"Еще не понятно, какие именно полномочия будут иметь правоохранители. Сам указ президента о введении военного положения и закон № 9338 (которым утвержден этот указ) предусматривают только возможность ограничения вмешательства в конкретные права человека. В самом же законе про военное положение есть приблизительный перечень мер, которые могут применяться для такого ограничения. В этом законе как раз и содержатся нормы, например, о введении комендантского часа или о запрете въезда (выезда) на определенную территорию, что относится к праву свободы передвижения, или – вмешательство в деятельность СМИ в части свободы слова, или запрет митингов и т.д. По процедуре, после разрешения Радой ввести военное положение, соответствующий закон был направлен на подпись президенту, и рано или поздно это решение вступит в силу. Затем местные органы власти смогут издавать уже какие-то локальные приказы, в которых будет четко указано, например, что вводится комендантский час с такого-то времени по такое. Скорее всего, в этих приказах могут быть запреты на приближение к объектам военпрома или стратегическим объектам (в тех же самых, например, Херсонской или Одесской областях, что связано с судоходством)", – объяснил он.

Эксперт напомнил о заявлении президента, уверявшего, что любые ограничения будут вводится только в случае открытой наземной агрессии со стороны РФ, а без этого "ничего такого не будет".

"Но, естественно, это заявление главы государства не является юридической нормой, и оно не отображено в самом указе. Поэтому теоретически можно представить, что какие-то местные органы власти решат ввести определенные ограничения. Но я более чем уверен, даже если подобное произойдет, это будет касаться только комендантского часа, проверки документов, каких-то ограничений передвижения по определенным территориям. Возможно также – ограничение на проведение митингов. Но точно – не самые тяжкие меры, которые касаются, к примеру, трудовой повинности или интернирования (принудительное задержание. – Авт.) граждан РФ или конфискации частной собственности и т.д. То есть, если читать нормы закона о правовом режиме военного положения, в принципе, весь этот перечень могут использовать, но мы понимаем, что тогда государству надо будет объяснять гражданам цели таких шагов. Поэтому вряд ли столь сложный инструмент будет применен, например, для подавления каких-то протестных настроений и т.д.", – отметил он

Как добавил эксперт, таким образом "получается, что по сути никаких дополнительных полномочий у силовиков не появляется".

"Повторюсь, кроме разве что введения ограничения на въезд/выезд или комендантского часа, проверки документов, запрета на пропуск человека на конкретную территорию. То есть все "страшилки" о том, что люди не смогут вернуться из-за границы (или уехать за рубеж, например, на Новогодние праздники), раздуты и преувеличены. Подчеркну, указом вводится возможность вмешательства в некоторые гражданские права и принятие локальных актов, но не конкретные меры по их ограничению в десяти областях. Однако, повторюсь, президент пообещал, что ничего такого не будет", – сказал он.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения согласно его указу.

Ранее соответствующий закон был опубликован в "Урядовом курьере", что означает вступление в силу указа президента. В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в 10 областях Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.