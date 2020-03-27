"Вводить чрезвычайное положение сегодня нет необходимости" – Яценюк

Лидер «Народного фронта» считает, что карантин и чрезвычайная ситуация на данном этапе могут сдержать коронавирус

Чрезвычайное положение в Украине на данном этапе вводить не нужно, считает премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, который стал гостем передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой необходимости. Карантин и чрезвычайная ситуация имеют более чем достаточно инструментов для сдерживания распространения пандемии. Единственная разница между чрезвычайным положением и введенными мерами состоит в том, что при чрезвычайном положении ограничивается целый ряд прав и свобод граждан, дополнительно к тому, что уже сегодня ограничено. Потому что карантин и так ограничивает передвижение", – отметил Арсений Яценюк.

Кроме того, во время чрезвычайного положения, считает политик, государство фактически получает право управлять частным сектором, однако определенные рычаги для влияния в этой сфере существуют и сейчас.

"Сегодня государство также имеет возможность это делать, только не через принудительное управление, а через государственный заказ тех товаров, которые нужны для Украины в текущих условиях. Более того, с политической точки зрения "чрезвычайное положение" только даст возможность дальше дестабилизировать ситуацию и распространять всякого рода слухи, страхи среди людей. Это не помогает ни в борьбе с пандемией, ни экономике", – заявил премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос об эвакуации граждан из-за рубежа, Арсений Яценюк подчеркнул, что запрет гражданам Украины вернуться в Украину был бы нарушением конституционной нормы. Однако при возвращении граждан, считает лидер "Народного фронта", были упущены механизмы обсервации и реального карантина для тех, кто вернулся. В частности, только сейчас появилась возможность для возвращенных граждан сдать тест на COVID-19.

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"Конечно, в первую очередь не было возможностей для того, чтобы разместить этих людей. И это тоже власть должна честно признать", – заявил Арсений Яценюк.

Ранее "Сегодня" сообщали, что, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 27 марта, в стране официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых четверо людей, в частности один ребенок, выздоровели, и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Также мы писали о том, что 25 марта решением Кабмина по всей территории Украины был введен режим чрезвычайной ситуации.

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