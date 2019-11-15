"Вы будете фантастическим президентом": о чем говорили Трамп и Зеленский

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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В ходе первого телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский открыто восхищался его опытом и навыками на посту, а также несколько раз приглашал посетить церемонию инаугурации.

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Об этом стало известно после публикации стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 21 апреля.

"Это были невероятные выборы … Я думаю, вы отлично справитесь. У меня – много друзей в Украине, которые знают вас и которым вы нравитесь. У меня – много друзей в Украине, и они, по правде говоря, ожидали, что вы выиграете … Я не сомневаюсь, что вы будете фантастическим президентом", – сказал Трамп, поздравив Зеленского с победой на президентских выборах.

"Мы, Украина – независимая страна, независимая Украина, и мы собирается делать все для людей. Как я уже говорил, вы – прекрасный пример. Мы надеемся справиться со своей работой так, как это сделали вы. Вы всегда будете прекрасным примером для многих. Вы – прекрасный пример для наших новых управленцев", – ответил президент Украины, пригласив своего собеседника на инаугурацию.

"Я гляну, что можно с этим сделать. Назовите дату и, как минимум, от нас будет высокопоставленный представитель или даже не один … От нас будет как минимум кто-то очень-очень высокого уровня, и они будут рядом с вами", – обещал хозяин Белого дома, который в итоге не только не поехал сам, но и запретил ехать в Украину вице-президенту Майку Пенсу, поручив возглавить делегацию США министру энергетики Рику Перри.

"Не хватит слов, чтобы описать нашу прекрасную страну – какие здесь живут милые и дружелюбные люди, какая вкусная наша кухня и насколько красива Украина. Словами этого не описать, поэтому лучше всего будет, если вы увидите это лично", – пригласил Зеленских американского президента повторно.

"Я согласен со всем, что вы сказали о своей стране, и я постараюсь ее посетить. Когда мне принадлежал [конкурс красоты] "Мисс Вселенная", от нее [Украины] всегда были прекрасные представительницы. Украину всегда очень хорошо представляли. Когда займете свой пост и будете готовы, я приглашу вас в Белый дом. Нам много что надо обсудить", – перевел тему Трамп.

Зеленский поблагодарил его за приглашение и напоследок попытался опять добиться от Трампа обещания приехать в Украину, чтобы "быть вместе в этот очень важный день инаугурации".

"Поздравляю и, пожалуйста, передайте поздравления украинскому народу и вашей семье. Хочу, чтоб они знали, что я шлю им самые теплые пожелания от имени своей страны", – ответил хозяин Белого дома, пообещав очень скоро дать знать о решении американской администрации.

Кроме того, украинский президент обещал упражняться в английском, чтобы при встрече общаться с Трампом уже без переводчика.

"Мне сложно, но я практикую свой английский, чтобы наша встреча прошла на английском языке", – сказал он.

"Это очень приятно слышать! Это действительно очень хорошо. Я не смогу это сделать на вашем языке. Я невероятно впечатлен. Спасибо огромное", – ответил Трамп, смеясь.

Напомним, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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