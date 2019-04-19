Вы не кот в мешке, а мешок: Порошенко ответил Зеленскому

Глава государства считает, что Зеленский не лидер и не сможет противостоять Путину

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Президент Украины Петр Порошенко ответил на вступительное слово Владимира Зеленского на дебатах и в первую очередь отметил, что его конкурент прятался от украинского народа и не показывался на публике.

Он указал на то, что Зеленский так и не представил своего плана, как будет вести свою политику в случае победы на выборах.

"Наконец мы смогли собрать на дебаты через долгие 3 недели, пока мы ждали, когда команда моего оппонента появиться перед украинским народом. Очень важно, что мы имеем позицию, когда Зеленский прячется от журналистов и оппонента, а главное – от украинского народа. Потому что право украинского народа – знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. И что собирается делать он, а не его члены штаба, консультанты, не его советники. И мы так и не узнали, потому что для украинского народа, в первую очередь, важно знать будущее, а не обливать друг друга грязью, знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки. У нас очень эффективно работает пропаганда РФ, как часть гибридной войны против нашей страны", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что вызовы, которые стоят перед Украиной, требуют от президента международного опыта. Как кандидат собирается удерживать международную коалицию, которую мы строили 5 лет, как он собирается исполнять функции верховного главнокомандующего, вопросил президент.

"Я считаю, что это слабый глава государства, который не может сдержать удары Путина. ... Я верю, что Зеленский не имеет планов сдать Украину и не имеет мечты затянуть Украину в российскую империю. Но пПутин такие мечты имеет. На сегодняшний день у нас есть только красивая обертка, дорогая и красивая. В ней каждый может найти свое: кто снижение тарифов, кто повышений зарплат учителей и пенсий, а кто-то – возвращение в Россию или движение в Европу. Зеленский, вы сами сказали, что вы кот в мешке. Так вот, вы не кот – вы мешок. А в мешке у вас те, кто угрожает моему государству. Мы вас не допустим к власти", – сказал Порошенко.

Смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня" с дебатов на "Олимпийском".

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