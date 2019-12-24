Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

"Вы улыбаетесь, а людям холодно": Зеленский снова "отчитал" чиновника (видео)

24 декабря, 16:47

Президент с чиновниками обсуждал тарифы на тепло для украинцев

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Президент Владимир Зеленский сегодня уволил двух глав ОГА, а перед этим успел "отчитать" чиновника и на этот раз его возмутило поведение одного из них, когда обсуждались жизненно важные для украинцев вопросы.

Так, во время заседания Совета развития громад и территорий он говорил об уменьшении тарифов, в частности отметил, что люди с персональным отоплением почувствовали это и теперь это должны почувствовать и остальные украинцы.

"Государство предоставило инструмент для уменьшения платежки, теперь шаг за вами. Я хочу обратиться к местной власти – пожалуйста, помогите нам. Вы даже не нам помогаете, а своим гражданам в своих городах…", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский раскритиковал Кабмин из-за тарифов: платежки за тепло должны "похудеть"

Далее он перешел к вопросу энергеэффективности, но в какой-то момент заметил, что кому-то было очень весело.

"Я понимаю, что это весело вам очень. Вы улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, что бы люди к вам пришли и немного там погрелись", – раздраженно сказал глава государства.

Напомним, последний раз глава государства был недоволен чиновников в Херсонской области. Зеленский "отчитал" мэра Очакова за отсутствия нормальных дорог.

Отметим, что глава государства известен тем, что не церемонится с чиновниками, когда ездит по Украине. Мы собрали в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чиновники Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The WeekПолитика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в КрымПолитика
Декоммунизацию
Декоммунизацию "Родины-матери" в Киеве назвали слишком дорогойДругие новости
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснили
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...