"Вы улыбаетесь, а людям холодно": Зеленский снова "отчитал" чиновника (видео)

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский сегодня уволил двух глав ОГА, а перед этим успел "отчитать" чиновника и на этот раз его возмутило поведение одного из них, когда обсуждались жизненно важные для украинцев вопросы.

Так, во время заседания Совета развития громад и территорий он говорил об уменьшении тарифов, в частности отметил, что люди с персональным отоплением почувствовали это и теперь это должны почувствовать и остальные украинцы.

"Государство предоставило инструмент для уменьшения платежки, теперь шаг за вами. Я хочу обратиться к местной власти – пожалуйста, помогите нам. Вы даже не нам помогаете, а своим гражданам в своих городах…", – сказал Зеленский.

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Далее он перешел к вопросу энергеэффективности, но в какой-то момент заметил, что кому-то было очень весело.

"Я понимаю, что это весело вам очень. Вы улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, что бы люди к вам пришли и немного там погрелись", – раздраженно сказал глава государства.

Напомним, последний раз глава государства был недоволен чиновников в Херсонской области. Зеленский "отчитал" мэра Очакова за отсутствия нормальных дорог.

Отметим, что глава государства известен тем, что не церемонится с чиновниками, когда ездит по Украине. Мы собрали в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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