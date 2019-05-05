Вятрович заявил, что 19 мая дата крайне неудачная для инаугурации

Глава Украинского института национальной памяти напомнил, что это День памяти жертв политических репрессий

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych.

Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович считает крайне неудачной выбранную командой победителя президентских выборов дату инаугурации 19 мая. Об этом он написал в Facebook.

Вятрович напомнил, что 19 мая – это День памяти жертв политических репрессий, который определен Указом президента в 2007 году.

Директор Института национальной памяти отметил, что это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, а также ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на телевидении.

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - заявил Вятрович.

Напомним, накануне в парламент пришел Владимир Зеленский для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.

Также мы писали, что Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.

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