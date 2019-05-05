Вятрович заявил, что 19 мая дата крайне неудачная для инаугурации
Глава Украинского института национальной памяти напомнил, что это День памяти жертв политических репрессий
Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович считает крайне неудачной выбранную командой победителя президентских выборов дату инаугурации 19 мая. Об этом он написал в Facebook.
Вятрович напомнил, что 19 мая – это День памяти жертв политических репрессий, который определен Указом президента в 2007 году.
Директор Института национальной памяти отметил, что это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, а также ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на телевидении.
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - заявил Вятрович.
Напомним, накануне в парламент пришел Владимир Зеленский для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.
Также мы писали, что Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.
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