"Выборам быть": Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий

Предыдущее судебное решение поставило под угрозу проведение досрочных парламентских выборов

Фото: AFP

Верховный суд отменил требование к Центральной избирательной комиссии проводить повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене. Об этом сообщила в Facebook секретарь ЦИК Наталия Бернацкая.

"Все же есть справедливость. Мы выиграли Верховный (суд). Выборам 21 июля быть. Давно я так не волновалась", – написала она.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий. Соответствующий иск подала Аграрная партия Украины. Поводом для этого стало то, что партии "Движение новых сил" Саакашвили присвоили 22-й номер в бюллетене без жеребьевки. Угроза срыва выборов заключалась в том, что в случае проведения повторной жеребьевки, ЦИК не успел бы напечатать нужное количество новых бюллетеней. Отметим, что первая жеребьевка состоялась 26 июня. Так, первым номером в бюллетенях оказалась политическая партия "Оппозиционный блок".

7 июля Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии. Как рассказала председатель Комиссии Татьяна Слипачук, "ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.

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