Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала Россия

В МИД РФ нервничают и уже заговорили о выходе Украины из Минских соглашений

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова приветствовала договоренность о новом режиме прекращения огня с 27 июля, однако выразила возмущение тем, что Киев отказался от проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом она сказала на брифинге, передает МИД РФ.

Первым делом она решила выдать желаемое за действительное и назвала заседание Трехсторонней контактной группы "прямыми переговорами" Киева с Донецком и Луганском и якобы благодаря этому удалось достичь договоренности о перемирии.

Вместе с тем серьезную озабоченность Захарова высказала из-за проведения в Украине осенних выборов, поскольку они пройдут без ОРДЛО. В МИД РФ заявляют, что решение Верховной Рады об организации выборов на Донбассе противоречит Минским соглашениям (согласно постановлению парламента, выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выполнения условий безопасности: прекращения огня, вывода оккупационных войск и деоккупации территорий).

"Хотелось бы напомнить, что Комплекс мер устанавливает совершенно иную последовательность шагов. Сначала должны быть приняты поправки в Конституцию и другие законы в контексте конституционной реформы с упором на децентрализацию и предоставление Донбассу постоянно действующего особого статуса, закрепленного в Конституции, пройти выборы, а затем начаться процесс восстановления контроля Киева над границей. Завершиться этот процесс должен только после всеобъемлющего политического урегулирования. Кроме того, Комплекс мер предписывает необходимость согласования вопросов выборов на Донбассе в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском. До сих пор нет ясности, что означает последнее постановление Верховной Рады по местным выборам, которое можно трактовать как фактический выход Украины из Минских соглашений. Нужны разъяснения. Требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу", – сказала Захарова.

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Отметим, что Киев уже давно четко дал понять – выборы в ОРДЛО могут состояться исключительно при условии прекращения огня, вывода российских войск и разоружения боевиков, возвращения Украине контроля над границей. Избирательный процесс должен проходить по законам Украины с освещением украинскими СМИ и по стандартам ОБСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснял, что выборы на Донбассе пройдут по специальному закону.

Ранее президент Владимир Зеленский тоже озвучивал свою позицию по выборам на Донбассе. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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