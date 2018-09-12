"Выборы" боевиков на Донбассе: Волкер жестко оценил ситуацию

Осенние "выборы" в Донбассе, объявленные боевиками, нелегитимны и нарушают логику "минского процесса". Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

Волкер отметил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

"Если следовать логике Минских соглашений и возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования (самопровозглашенные "республики".- Ред.) должны исчезнуть. Потому проведение выборов – само по себе нелегитимно, учитывая условия безопасности, но также и потому, что это не те образования, которые должны существовать. Когда там будет безопасность – тогда и должны проводиться выборы", – подытожил Волкер.

Между тем американский дипломат сомневается, что в ближайшие месяцы удастся достичь сколь-либо значительного прогресса на переговорах по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. Волкер полагает, что Москва заняла выжидательную позицию.

"Думаю, что россияне, очевидно, решили пока не предпринимать никаких усилий для мира, а скорее выжидать результатов выборов в Украине", – отметил Волкер.

Напомним, после смерти главаря боевиков Александра Захарченко так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы т.н. "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту у боевиков и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.