Замгоссекретаря США в Украине: зачем важный гость прибыл в Киев

Одной из ключевых тем может стать борьба с коррупцией – как в целом, так и в контексте предстоящих выборов

Замгоссекретаря США в Украине: зачем важный гость прибыл в Киев Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e2/d59/5c46e2d590e09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e2/d59/5c46e2d590e09.jpg 2019-03-05T12:49:00+02:00 Политика Одной из ключевых тем может стать борьба с коррупцией - как в целом, так и в контексте предстоящих выборов

Во время визита в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла американская делегация может обсуждать с украинцами Азовский кризис и предстоящие президентские выборы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, этот визит является плановым, но на начало марта он, скорее всего, был запланирован неслучайно.

"Это плановый визит, он планировался заранее. Такого рода мониторинг ситуации в Украине Западом проводится регулярно. Но именно перед выборами он был спланирован неслучайно. Повестка формируется исходя из нынешней ситуации, нынешних проблем. Поскольку проблема Азова в прошлом году обострилась, и она остается на столе переговоров, естественно, она будет одной из главных тем. А также – предвыборная ситуация, риски конфликтов, связанных с выборами", – говорит Фесенко.

Кроме того, на встречах может обсуждаться проблема коррупции, считает эксперт.

"Сейчас обострилась тема коррупции. Я думаю, она тоже будет обсуждаться, потому что и в Брюсселе, и в Вашингтоне очень недовольны решением Конституционного суда, плюс скандал с "Укроборонпромом". Поэтому эта тема тоже будет обсуждаться в контексте продолжения системной борьбы с коррупцией, начала работы Антикоррупционного суда и урегулирования нормы о незаконном обогащении", – рассказывает политолог.

Обсуждение проблемы коррупции возможно и в контексте предстоящих выборов, продолжает Фесенко.

"Если будут встречи с представителями парламентских сил и общественности, то тем подкупа на выборах, я думаю, неизбежно будет подниматься. Тему будут мягко и корректно предупреждать против использования таких методов на выборах", – дополняет эксперт.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.

Как мы писали ранее, сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.