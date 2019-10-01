Выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных – Зеленский

Выборы на Донбассе могут пройти только при условии выполнения всех необходимых условий

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

"Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные", – сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что выборы должны проходить по украинскому законодательству.

Он также отметил, что вопрос вывода войск должен обсуждаться в "нормандском формате".

"Если там будут какие-либо войска, выборов не может быть", - подчеркнул глава Украинского государства.

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Президент заверил, что к тому времени, когда в ОРДЛО пройдут выборы, эти территории уже не будут оккупированными.

"Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть наша", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также заявил, что сегодня устранены последние преграды к проведению саммита "Нормандской четверки". По его словам, в ближайшее время будет известна дата.

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"Сегодня мы устранили последние препятствия на пути проведения саммита "нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату", – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера".

Недавно в России заявили о возможном срыве встречи "нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

Позже Леонид Кучма назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что не подпишет документ на условиях России.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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