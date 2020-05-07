Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причину

На данный момент проведение выборов на Донбассе невозможно, поскольку не обеспечены главные условия – огонь так и не прекращен, Россия свои войска не вывела, а Украина не получила контроль над границей.

Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в "Фонде Маршалла", передает "Голос Америки".



По его словам, вопрос мирного урегулирования зависит от Кремля, поскольку Украина четко определилась по Донбассу.

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"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо, гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международной границей. Я думаю, президент Зеленский и его команда четко определила свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, хотят ли Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны и территории этой страны", – сказал Кент.

Чиновник Госдеп отметил, что Россия нарушает Минские соглашения с самого начала и по сегодняшний день, хотя это главный инструмент для урегулирования конфликта.

"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории ... Они нарушали Минские договоренности с момента подписания. Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на своей собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский называл первоочередную цель в переговорах по Донбассу. По его словам, участники "нормандского формата" настаивают на российском варианте урегулирования по Донбассу: сначала выборы, а потом – передача границы Украине. Но украинский лидер не согласен с этим.

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В то же время вице-премьер по евроинтеграции (ранее глава МИД Украины) Вадим Пристайко не исключал, что после выборов на Донбассе боевики могут дорваться к власти. По его словам, цель выборов на Донбассе – избрать власть на самом низком уровне, но считает, что туда могут попасть и нынешние предатели Украины.

Смотрите также выступление Зеленского в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

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