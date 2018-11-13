"Выборы" на Донбассе состоялись в обход конституционных и правовых рамок Украины – ООН

Так называемые "выборы" на оккупированной части Донбасса, которые состоялись 11 ноября, прошли вне конституционных и правовых рамок Украины.

Как сообщает официальный сайт Новостей Организация объединенных наций, об этом сказал заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы не раз заявляли, что основой мирного разрешения конфликта на востоке Украине являются Минские соглашения, поддержанные Советом безопасности", – сказал представитель пресс-службы ООН.

Он напомнил о недавнем брифинге заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, которая подчеркнула, что "все вопросы, касающиеся выборов, рассматриваются в Минских договоренностях в качестве одного из аспектов этого всестороннего соглашения". Они также стоят на повестке дня существующих переговорных механизмов: Трехсторонней контактной группы ОБСЕ и группы Нормандского формата.

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В ответ на вопрос журналистов о реакции на выборы в так называемых "ДНР" и "ЛНР", заместитель пресс-секретаря заявил, что "любые подобные меры, принятые вне конституционных и правовых рамок – несовместимы с Минскими соглашениями".

"Мы призываем все заинтересованные стороны воздержаться от любых односторонних шагов, которые могут углубить раскол или не соответствуют Минским соглашениям", – заключил представитель пресс-службы.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтобы завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.