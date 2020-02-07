Выборы на Донбассе уже осенью: в "Голосе" и "ЕС" раскритиковали идею

Освобождение и реинтеграция Донбасса займет годы – выборам там быть еще не скоро, считают политики

/ Фото: Сегодня

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Идею помощника президента Андрея Ермака провести выборы на Донбассе в октябре 2020 года раскритиковали во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос". Политики отмечают, что на фронте даже огонь еще не прекратился и думать о выборах еще рано.

Так, глава фракции "Голос" и Временной следственной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Украины Сергей Рахманин в комментарии сайту "Сегодня" сказал, что категорически не согласен, что выборы на Донбассе можно провести уже этой осенью.

"Обсуждение выборов на фоне 12 погибших с нового года – иезуитство. Власть даже о прекращении огня не может договориться, а обсуждает выборы. Выборы осенью по украинским законам провести невозможно – это нереально. Невозможно вывести войска, восстановить функционирование власти, провести реинтеграцию оккупированных районов. Это займет годы – и это понимают не только эксперты, но и большинство граждан Украины – посмотрите на социологию. И эти годы будут отсчитываться от даты полного вывода российских войск. О чем пока даже близко речи не идет", – сказал он и добавил, что "Голос" не голосовал за "особый статус" и не будет голосовать за другие антиукраинские инициативы.

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Такого же мнения придерживается и депутат от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, чтобы перейти к обсуждению проведения выборов на Донбассе, должно быть выполнено много предпосылок.

"Безопасностная ситуация на линии разграничения лишь обостряется. Мы вообще не видим никаких шагов к тому, как будут выводиться российские войска, наемники, оружие, как будет закрываться граница? Мы несколько лет добивались, чтобы международная миссия ООН могла бы закрыть границу. После этого там должно было бы возобновить работу украинское государство. Или мы говорим о таких выборах на Донбассе, как "референдум" в Крыму?" – сказала политик в комментарии "Сегодня".

Больше об этом читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Напомним, в середине января, после очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, Украина выдвинула новое условие по выборам на Донбассе. Киев настаивает не только на выводе российских войск, но и чтобы переселенцы вернулись домой и смогли голосовать.

Смотрите также в сюжете о новых заявлениях президента Владимира Зеленского по Донбассу:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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