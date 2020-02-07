Выборы на Донбассе в 2020 году: в "Слуге народа" выразили сомнения

На сегодняшний день не готов ни один законопроект по Донбассу, отметила Верещук

Фото из открытых источников

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Недавно у Зеленского заявляли о планах провести выборы на Донбассе в конце октября 2020 года. В то же время нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по госбезопасности и обороне Ирина Верещук в комментарии сайту "Сегодня" выразила сомнение в этом.

Отметим, что планы о проведении выборов на Донбассе уже в это году недавно озвучивал помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Чтобы согласиться с этим тезисом, нужно иметь больше информации. Наверное, у Андрея Ермака она есть, от имени государства Украина и президента Зеленского он проводит переговоры. Он, наверное, знает то, чего не знаем мы. Однако в нашем комитете и подкомитете нет той информации, которая бы позволила мне сказать, что выборы в октябре 2020 года на временно оккупированной территории возможны", – сказала Верещук.

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Что касается конкретных законопроектов нардеп ответила, что готова их рассматривать и дискутировать, к примеру, по законопроекту об амнистии.

"Я знаю, что он разрабатывался годами предыдущей каденцией парламента. Просто не было политической воли и консолидации в парламенте. Сегодня у нас есть такая возможность, у нас монобольшинство. Но перед этим данные законопроекты должны обсудить в узких экспертных кругах, учитывая опыт других стран. Даже один законопроект об амнистии позволит говорить о дальнейшем развитии событий. Потому что они (украинцы на оккупированной территории – Авт.) боятся, что просто будут сидеть в тюрьме или их ликвидируют, когда туда зайдет украинская армия, Нацгвардия или международный контингент", – добавила политик.

Больше об этом читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Как сообщали новости "Сегодня", в середине января, после очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, Украина выдвинула новое условие по выборам на Донбассе. Киев настаивает не только на выводе российских войск, но и чтобы переселенцы вернулись домой и смогли голосовать.

Смотрите также в сюжете о новых заявлениях президента Владимира Зеленского по Донбассу:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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