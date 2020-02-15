Выборы на Донбассе: в "Слуге народа" рассказали, на кого сделают ставку

В "Слуге народа" заверили, что не рассчитывают на победу в выборах на Донбассе

Фото из открытых источников

Партия "Слуга народа", которая провела свой съезд в Киеве, не рассматривал вопрос победы на выборах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в случае их проведения.

При этом в партии надеются, что голоса в ходе таких выборов политическая сила может получить от переселенцев, живущих сегодня на контролируемой территории. Об этом сайту "Сегодня" рассказали представители политической силы.

"Надо понимать, какой будет избирательная система (на выборах в ОРДЛО – Ред.) вообще. Потому что сейчас идет правовая дискуссия о переходном правосудии – в правовой комиссии при президенте. Точно так нужно, возможно, начинать дискуссию о переходном избирательном законодательстве. Которое включало бы, в том числе, вопрос голосования переселенцев", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель партии Александр Корниенко.

По его словам, "если проанализировать опыт разрешения конфликтов по всему миру, то можно увидеть очень много примеров, когда законодательство на отдельных территориях в переходной период отличалось от законодательства в целом по стране".

Говоря о том, каким может быть переходное избирательное законодательство, Корниенко отметил, что "пока что нет ответа на этот вопрос, это как раз вопрос дискуссии".

Также он добавил, что вопросы о переходном правосудии и переходном выборном праве станут актуальными лишь после обеспечения вопросов безопасности – прекращения огня, разведение и контроль Украины над границей.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли "Слуга народа" в случае проведения выборов в ОРДЛО на победу, Корниенко отметил, что этот вопрос партией не изучался.

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"У нас нет опросов, проведенных на той территории. И я думаю, 99% соцкомпаний откажут в проведении такого опроса, потому что у них нет такой возможности. А те, кто не откажет, не смогут сделать его качественно. А без опросов сложно что-либо прогнозировать. Но для нас это история не победы на выборах в ОРДЛО, а история объединения страны", – подчеркнул глава партии.

В свою очередь, народный депутат Евгения Кравчук в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что партия намерена делать ставку на переселенцев.

"Мы будет делать большую ставу на тех людей, которые покинули Донбасс и переехали на подконтрольную территорию. Они уже есть у нас в команде, мы будем привлекать еще. Очень важно, чтобы люди, которые представляют Донбасс и которые были вынуждены покинуть свои дома, могли проголосовать. И чтобы они могли представлять Донбасс, интересы Донбасса в том числе в вопросе установления мира в регионе", – сказала Евгения Кравчук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, и в Крыму.

При этом, подчеркнул президент, выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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