Выборы по расписанию: все, что нужно знать о парламентской избирательной гонке

В сентябре у нас будет новый парламент, а спикер обещает новые правила

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Выборы в Верховную Раду официально стартовали — Центризбирком уже опубликовал их график и суммы, которые партии и мажоритарщики должны заплатить в бюджет. "Сегодня" проанализировала график досрочной кампании.

Фото: Сегодня

Избирательный процесс, как отметили в ЦИК, автоматически начался в пятницу. По графику сегодня — последний день, когда партии смогут подать кандидатуры своих представителей в состав окружных избирательных комиссий (подробнее см. инфографику). В ЦИК напомнили, что уже сейчас нужно озаботиться сменой участка для голосования тем, кто не может отдать свой голос по месту регистрации. Для этого до 15 июля нужно обратиться в любое отделение госреестра избирателей с документом, подтверждающим невозможность проголосовать у себя на участке (договор аренды жилья, справку с места учебы или работы) и написать заявление, предварительно выбрав новый участок.

Деньги и партии

Назвали чиновники и суммы залогов. Партиям придется внести на спецсчет ЦИК по 4 млн 173 тыс. грн, а мажоритарщикам — по 41,73 тыс. грн. По последним соцопросам, главный лидер — политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Есть шансы занять места в парламенте и у партии бывшего президента Петра Порошенко, которая срочно изменила название с БПП на "Европейскую солидарность". Готовится идти в Верховную Раду также и. о. премьер-министра Владимир Гройсман.

"Хочу создать политическую силу без объединений. Она будет называться "Украинская стратегия", — заявил он в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

О желании вести на выборы "УДАР" заявил и мэр Киева Виталий Кличко.

Партийные списки

Пока непонятно, по каким правилам пройдут эти выборы. Напомним, нардепы провалили предложения гаранта избавиться от мажоритарки и остановиться на закрытых списках. Такая система предполагает, что избиратель голосует за партию, которой доверяет, а ее руководство решает, кто проходит в парламент. Другая система, которая сегодня обсуждается, — открытые списки. В этом случае избиратель не просто выбирает партию, но еще и кандидатов, которые пойдут от нее в Раду.

Спикер ВР Андрей Парубий вчера на согласительном совете отметил:

"Мы должны принять кодекс об открытых списках. Я даю поручение главе комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении Избирательный кодекс".

По его словам, на этой неделе приступить к кодексу не удастся, но на следующей пленарной неделе (4—7 июня) это возможно.

Правда, с ним не согласна глава ЦИК Татьяна Слипачук. Она напоминет, что Избирательный кодекс нельзя менять за 2 месяца до выборов.

"Изменения избирательной системы невозможны и нецелесообразны с точки зрения юридической предсказуемости процессов, которые ожидаются кандидатами. За 2 месяца до дня голосования менять избирательную систему нельзя. Это позиция, которая была неоднократно отмечена", — заявила Слипачук.

Политолог Руслан Бортник считает, что, даже если кодекс и примут, он не успеет заработать до выборов:

"ЦИК просто не успеет рассмотреть новые правила. Хотя есть один вариант — если президент перенесет дату выборов на 2 месяца. Но мне кажется, Избирательный кодекс может сыграть другую роль. Он за счет большого количества правок на длительное время заблокирует парламент, и нардепы не смогут рассматривать другие вопросы, в том числе и инициативы нового президента".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что полиция открыла первые дела по факту подкупа избирателей к парламентским выборам. Факты подкупа зафиксированы в Луганской и Винницкой областях.

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