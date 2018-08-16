Выборы по-старому: почему можно не ждать перезагрузки ЦИКа и отмены мажоритарки

Парламент должен взять на себя политическую ответственность и отказаться от мажоритарной составляющей, несмотря на то, что она может нравиться отдельным гражданам

Со стартом нового политического сезона парламентарии вернутся к рассмотрению вопросов, которые до летних каникул буквально раскололи депутатский корпус. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 4 августа заявил, что как только откроется осенняя сессия (по календарному плану ВР первое пленарное заседание назначено на 4 сентября) нардепы возьмутся за перезагрузку Центральной избирательной комиссии (ЦИКа) и проект Избирательного кодекса во втором чтении.

"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов (очередные выборы в ВР пройдут 27 октября 2019 года – Авт.). До президентских – ещё меньше (31 марта 2019 года – Авт.). Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Потому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", – заявил Андрей Парубий, добавив, что наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

ПОПЫТКА №3. Вопрос перезагрузки ЦИКа был в повестке дня Верховной Рады до летних каникул. Но 5 июля депутаты отказались его рассматривать, хотя все кандидаты в новый состав Комиссии собрались под куполом. Когда Парубий поставил вопрос об увольнении нынешнего состава ЦИКа на рейтинговое голосование, проект постановления поддержали лишь 189 нардепов. Причем, удивил именно демарш "Народного фронта" (НФ), который отдал лишь 10 голосов "за".

Нардеп от НФ Леонид Емец тогда заявил, что перезагрузить ЦИК в таком виде – это нанести серьезный удар по дипломатическим позициям Украины, осложнить нашу борьбу по углублению санкций против России. "Парламентская ассамблея Совета Европы четко заявила, что, согласно международным стандартам, в украинском ЦИК должны быть представлены все фракции парламента", – объяснил Леонид Емец. Сергей Соболев из "Батькивщины" в свою очередь доказывал, что Верховная Рада примет решение по ЦИКу за 30 секунд, если президент внесет 13 кандидатур на 13 вакантных должностей.

Изначально во втором представлении Петра Порошенко, которое он зарегистрировал в Раде в конце января (первое президент подавал в июне 2016-го, но там не были учтены предложения всех фракций), было 13 новых кандидатов на 13 вакантных в Комиссии мест. Но в "Батькивщине" подняли скандал, так как президент не включил в список их кандидата. Юлия Тимошенко потребовала личной встречи с Петром Порошенко, после чего президент дополнил свое представление еще одним кандидатом – от "Батькивщины" в новой ЦИК будет адвокат и преподаватель КНУ Андрей Евстигнеев. Таким образом, на 13 вакантных мест претендуют уже 14 кандидатов.

За пару дней до закрытия весенне-летней сессии глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что они готовы отозвать свою Ольгу Лотюк, чтобы закрыть вопрос с количеством кандидатов в ЦИК, призвав "фронтовиков" сделать то же самое, чтобы Оппозиционный блок смог также внести свою кандидатуру. "Мы слышали предостережение от наших коллег – в частности, и от Народного фронта – о том, что надо выполнять резолюцию ПАСЕ по представительству одной из фракций (Оппозиционного блока в ЦИК – Авт.). Мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур, чтобы решить и этот вопрос", – сказал Артур Герасимов.

В НФ, у которого три кандидатуры в президентском представлении, заявили, что отзывать кандидатов из своего представления имеет право только президент. Поэтому, по словам Леонида Емца, мяч на поле Петра Алексеевича.

Во время прямого эфира на сайте "Сегодня" депутат от БПП Александр Черненко сказал, что в последние дни перед летними каникулами НФ взял паузу обдумать отзыв одного из своих кандидатов. В итоге проблема подвисла и вопрос перезагрузки ЦИКа перенесли на сентябрь.

"На словах за смену ЦИКа все. Но как доходит до дела, находится тысяча аргументов, почему не голосовать. Фактически кроме БПП и "Самопомочи", ну и, возможно, депутатских групп, фракции находят разные аргументы. Причем, когда один из аргументов исчезает, появляются новые", – сказал Александр Черненко.

По словам нардепа, у некоторых фракций есть свои неформальные мотивы неголосования за перезагрузку ЦИКа: в нынешнем составе у них 4-5 своих представителей, а после обновления Комиссии останется лишь один свой человек. "Напомню, что действующий состав Комиссии был внесен президентом Ющенко после выборов 2006 года. На тех выборах первое место заняла Партия регионов, второе – БЮТ. И именно они сформировали подавляющее большинство представителей в ЦИК, – сказал в интервью "Главкому" замглавы фракции БПП Сергей Березенко. - Посчитайте сами: если даже выполнить условие Оппозиционного блока и добавить двух их кандидатов в новый состав ЦИК, у них все равно будет представителей вдвое меньше, чем сейчас".

Но проблема здесь не только в позиции Оппозиционного блока. Речь прежде всего о "Батькивщине", на которую, в виду первых президентских рейтингов ее лидера, стала ориентироваться часть НФ. По словам главы правления гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, интерес Юлии Тимошенко – оставить все как есть до апреля 2019 года – времени второго тура выборов президента. "Конечно, если она победит, несуществующая коалиция быстро переориентируется на новые реалии и повторит кульбит 2010 года. До очередных парламентских выборов оставалось два года, но после избрания Януковича депутаты начали менять фактическую политическую окраску на лету. Вот именно тогда будет момент менять ЦИК, потому что до парламентских выборов останется очень мало времени, а новая реальность создаст новые перспективы распределения мест в этой стратегически важной Комиссии, которая будет организовывать в другом составе шесть национальных кампаний", – считает Ольга Айвазовская.

По словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, когда неофициально избирательная кампания уже де-факто стартовала, процесс ротации членов ЦИКа зашел в тупик, поэтому в то, что парламент может сделать подвиг и 13 раз подряд проголосовать 13 раз "за", верится с трудом. Тем более мы видим взаимное недоверие между фракциями и группами внутри фракций. Также есть часть депутатского корпуса, которым выгодно довести ситуацию до абсурда, чтобы очередные президентские выборы проводил сегодняшний состав Центральной избирательной комиссии, а результаты президентских выборов в следующем году с трибуны Верховной Рады в день инаугурации президента будет объявлять Михаил Охендовский.

По словам замглавы ЦИК Андрея Магеры, рано или поздно перезагрузка Комиссии, безусловно, произойдет.

"Я бы конечно не хотел сейчас шутить по этому поводу, как когда-то относительно того, что граждане Украины быстрее получат безвиз от ЕС, чем изменится состав ЦИК. Я сейчас не хочу шутить на предмет безвизового режима с США – но в нашей жизни все может произойти", – сказал во время прямого эфира на сайте "Сегодня" Андрей Магера.

МАЖОРИТАРКА ОСТАНЕТСЯ. Но если на перезагрузку Центральной избирательной комиссии шансы, хоть и туманные, все же есть (по крайней мере, в неофициальных беседах с сайтом "Сегодня" нардепы не исключили, что президент может внести новое представление по членам ЦИК или отозвать двух кандидатов из своего второго представления), то на принятие во втором чтении проекта нового Избирательного кодекса их почти не осталось.

Еще в конце июня представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко давала свой прогноз: "Мы не достигнем результата с этим Избирательным кодексом по двум причинам. В первую очередь, мажоритарщики не желают за него голосовать. Я думаю, что не наберется 226 голосов. И давайте положим руку на сердце, это устаревший Кодекс. Я думаю, проще сделать новый Кодекс, надо больше поработать с населением в этом направлении, тогда уже вырабатывать новый Избирательный кодекс с новыми реалиями".

В первом чтении проект Избирательного кодекса парламентарии приняли еще 7 ноября прошлого года. Причем многие нардепы не стесняясь назвали это чистой случайностью, поскольку предварительная "шахматка" не показывала, что проект готовы поддержать даже 226 депутатов (а проголосовали его как раз минимально необходимым большинством). Видимо, желая исправить это "недоразумение", парламентарии взялись за старую и проверенную технологию законодательного спама, забросав проект поправками ко второму чтению. Когда их насобиралось более 4 тысяч, под куполом решили создать рабочую группу, которая должна была разгрести эти завалы.

Но, увы, по информации "ОПОРЫ", по состоянию на 20 июля рабочей группе удалось пройти чуть больше тысячи поправок.

"Сегодня на рабочую группу хоть и ходят представители фракций, но это, в основном, эксперты. Лидеры фракций, потенциальные кандидаты в президенты еще не вникали, что там происходит. Но когда они увидят, что голосование будет вот-вот, и оно реальное, тогда они скажут: "Рабочая группа – спасибо – а сейчас мы тут решим, что нам нужно, а что – нет". И в поисках голосов могут просто исказить этот проект", – сказал Александр Черненко.

Но, по его словам, проблема даже не в этом – за проект Избирательного кодекса голосов в принципе нет: только его рассмотрение по полной процедуре займет минимум две парламентских недели, а то и больше – это месяц работы накануне бюджетного процесса.

"Поэтому я сегодня вижу как один из вариантов (не идеальный, и я знаю, что будет много противников) голосование этого проекта с поправками, которые сегодня обработаны, с отсрочкой их введения в действие, по крайней мере, в части президентских и парламентских выборов со следующих выборов (в 2024 году – Авт.). Я проводил предварительные консультации с разными заинтересованными людьми, они думают над этим вариантом", – сказал Александр Черненко.

Отдельные депутаты в частных беседах с сайтом "Сегодня" слышали о таком предложении, но вопрос еще будет обсуждаться на фракциях в конце августа – начале сентября. Но, не сложно предположить, каким будет решение, ведь пребывание под куполом более двухсот нардепов-мажоритарщиков накладывает свой отпечаток. К тому же, даже тот же замглавы фракции Сергей Березенко открыто выступает за сохранение нынешнего статус-кво. Нардеп приводит в пример результаты каких-то соцопросов, по которым чисто мажоритарную систему поддерживают 30% населения, еще 45% – сегодняшнюю смешанную.

Конечно, политикам очень легко манипулировать мнением людей, которые не разбираются в тонкостях избирательных систем, а в условиях, когда, к примеру, депутат выдает за свою заслугу выделенную из центрального бюджета финансовую помощь на округ – конечно, избиратели готовы его и дальше поддерживать.