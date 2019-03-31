Выборы президента-2019: почему исчезла графа "против всех"

Украины больше не могут выразить протест в бюллетене, если не хотят голосовать ни за одного из кандидатов, но этот пункт могут вернуть

Выборы президента-2019: почему исчезла графа "против всех" 2019-03-31T14:54:40+03:00 Политика Украины больше не могут выразить протест в бюллетене, если не хотят голосовать ни за одного из кандидатов, но этот пункт могут вернуть

На этих выборах рекордное количество кандидатов в президенты – 39, а вот графы "против всех", как и на предыдущих выборах, нет – ее отменили восемь лет назад. Ведь, по мнению народных депутатов, она оттягивала голоса избирателей от проходных претендентов на пост главы государства.

Иногда графа становилась популярнее многих кандидатов. Так, в 2004 году пункт "против всех" опередил кандидата, который занял пятое место, с результатом в 2% (галочку там поставили 1,98%, 556 963 голосов). А на президентских выборах 2010 года графу "не поддерживаю ни одного кандидата" выбрали почти 4,5% избирателей (1 113 055 голосов).

Вскоре, в 2011-м, графу "против всех" отменили. Многих это возмутило, потому что исчезла возможность продемонстрировать протест.

Согласно опросам, украинцы, которые не имеют фаворитов на выборах, стали их игнорировать. Впрочем, такая альтернатива графе "против всех" – самая опасная. Ведь если проигнорировать выборы, вашим бюллетенем могут воспользоваться для фальсификаций.

Каждый раз после выборов в соцсетях появляется подборка испорченных бюллетеней. Украинцы, не определились с выбором и упражняются в сообщениях и рисунках на документах. Конечно же, после этого они считаются испорченными. Однако и использовать их для фальсификаций уже никто не сможет.

А тем временем "кандидат "противвсех" еще может вернуться. Два месяца назад в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть графу "против всех". Сейчас он находится на рассмотрении.

Напомним, что на нынешних выборах правоохранители предупреждали, что делать селфи с бюллетенем запрещено. Но, несмотря на это, сегодня во время голосования полиция уже отметила это нарушение одним из самых распространенных в Украине. Даже мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались с бюллетенями.

Президентские выборы-2019 начались с курьеза – по состоянию на 9:00 в Киеве не открылись три избирательных участка. Также проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, и Запорожской областях. Всего в первый час по Украине были проблемы на семи избирательных участках. В свою очередь правоохранители уже получили сотни сообщений о нарушениях и начали открывать уголовные производства. Самые частые заявления в полицию – агитация и фотографирование с бюллетенями.

С момента старта голосования прошло несколько часов. По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составляла 16,33% избирателей. На тот момент лидировала Запорожская область, там явка составила 21.09%, дальше Луганская область – 20.61%, затем Полтавская – 20.55%. Больше узнать о ситуации на избирательных участках по всей Украине и за границей можно в онлайне "Выборы президента: главные подробности, фото и видео".

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