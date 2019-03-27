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Выборы президента-2019: в МВД назвали количество нарушений

Сегодня, 12:37

Больше всего поступает сообщений в полицию о незаконной агитации, отметили в министерстве

Фото: МИД Украины/Facebook
Фото: МИД Украины/Facebook.
Выборы президента-2019: в МВД назвали количество нарушений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b52/428/5c9b5242886cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b52/428/5c9b5242886cd.jpg Политика Больше всего поступает сообщений в полицию о незаконной агитации, отметили в министерстве

Силовики в день выборов хотят задействовать рекордное количество правоохранителей для охраны правопорядка, а вот во время самого избирательного процесса в полицию поступило более четырех тысяч сообщений о нарушениях.

Об этом рассказал на брифинге председатель координационного штаба МВД Иван Стойко, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, на сегодняшний день уже открыто более 200 уголовных производств.

"У нас есть информация, сейчас к нам поступило 4134 заявления и сообщения относительно нарушений на выборах. Из них незаконная агитация – 2095, подкуп избирателей – 656, хулиганство – 334, а также сбор персональных данных и повреждение имущества. Из них по 222 уголовным делам начато уголовное производство. И уже сейчас 25 лицам сообщено о подозрении", – заявил Стойко.

Напомним, недавно правоохранители предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.

Кроме того, как сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, в результате проверки оказалось, что у 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения.

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Тег выборы, МВД, нарушения, стойко, выборы президента-2019

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