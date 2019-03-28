Выборы президента: где голосовать украинцам, живущим в России

Ранее Киев ликвидировал избирательные участки в РФ, так как свободное проведение голосования там невозможно

Фото: Сегодня

Выборы президента: где голосовать украинцам, живущим в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca8/eb1/5c9ca8eb19666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca8/eb1/5c9ca8eb19666.jpg 2019-03-28T12:59:44+02:00 Политика Ранее Киев ликвидировал избирательные участки в РФ, так как свободное проведение голосования там невозможно

Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, смогут проголосовать на выборах президента Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане в украинских дипмиссиях. Об этом рассказал на брифинге директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Он напомнил, что ранее были ликвидированы избирательные участки в России, так как свободное проведение голосования на территории страны-агрессора невозможно, в том числе это несло бы угрозу самим избирателям.

"Те, кто проживают в России постоянно, смогут голосовать в посольстве Украины в Грузии – это около восемь тысяч граждан, состоящих на учете в генконсульстве в Ростове-на-Дону, в Финляндии – около 19 тысяч граждан, которые относятся к посольству Украины в России, и генконсульстве в Санкт-Петербурге и в Казахстане – около трех тысяч граждан, стоящих на учете в Екатеринбурге и Новосибирске", – сказал Погорельцев.

По его словам, в целом же в России проживают около двух миллионов граждан Украины, а на выборах в 2014 году числилось 49 тысяч избирателей на российской территории.

Как сообщалось, ЦИК передала на заграничные избирательные участки 420 тысяч бюллетеней – всего их получили 101 заграничный участок. Отметим, что украинцы будут голосовать едва ли не в половине стран мира. Больше всего наших соотечественников ожидают на участках в Германии, Италии, Польше и Соединенных Штатах

Отметим, что до выборов осталось три дня, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

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