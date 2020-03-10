Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидата

"Супервторник" в США дал шанс Джон Байдену стать единым кандидатом в президенты от демократов. Это хорошо и для Украины, поскольку американский политик известен поддержкой нашей страны и ярым противником России. Эксперты отмечают, что Байден был бы лучшим вариантом для Украины в качестве американского лидера.

Экс-вице-президент США, чья триумфальная победа на праймериз 3 марта стала в определенном роде сенсацией, практически единогласно признан экспертами "Сегодня" лучшим другом Украины из тройки оставшихся реальных претендентов на кресло. Байден лучше всего знает Украину, занимал наиболее последовательную и твердую позицию по поддержке нашей страны, в том числе и касательно предоставления оружия.

"Если говорить о кандидатах от Демпартии, то для Украины самым "выгодным" был бы Джо Байден. На втором месте мог бы быть Майк Блумберг – конечно, если бы он остался в гонке. Наименее выгодной для Украины стала бы победа Берни Сандерса. С самого начала российско-украинской войны он настаивал на поддержке Украины, в частности, предоставлением нам летального оружия. Потому от Джо Байдена можно ожидать усиления поддержки Украины, в том числе – поставками оружия, усиления антироссийских санкций и других способов давления на агрессора", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" глава общественной организации "Ассоциация политических наук" Дмитрий Синченко.

Такого же мнения придерживается и Владимир Фесенко.

"Конечно, Байден из всех кандидатов больше всех проявляет симпатии к Украине. Когда он был вице-президентом, регулярно бывал в Украине, публично поддерживал нашу страну в конфликте с Россией. Некоторые эксперты даже называют его "проукраинским кандидатом". Это, конечно, преувеличение, но, тем не менее, в этом плане он в большей степени приемлем для нашей страны. К сожалению, с Байденом связаны и скандалы, от которых Украина, пусть косвенно, но пострадала", – говорит политолог. В тренде Дело MH17: почему России неудобно в своей шкуре

В свою очередь политолог Максим Джигун считает, что дружеской риторике Байдена может помешать скандал с его сыном в Украине, на что Трамп может снова давить.

"Джо Байден, который всегда оставался другом Украины, пожалуй, был бы наиболее "выгодным" для Украины вариантом. Но с другой стороны, есть проблема. Сейчас контекст словосочетания "Байден-Украина" отличается от контекста, который был в 2013-2016 годах. Скандал вокруг сына Байдена сфокусировал внимание на этом аспекте. И в дальнейшем этот контекст, к сожалению, может доминировать. Проще говоря, Байден вынужден будет быть крайне осторожным в своих высказываниях, действиях по отношению к Украине. Поскольку это сразу вызывало бы подозрения, по крайней мере у части американского общества, в какой-то его заинтересованности. То есть Байден по своим настроениям, взглядам, стремлениям был бы гораздо более "проукраинским" президентом США, чем Трамп или Сандерс. Но что касается действий – вопрос. Повторяю, он вынужден будет быть значительно более осторожным, чтобы не давать повода оппонентам использовать поддержку его администрацией Украины в политических целях – против себя и партии", – подчеркнул эксперт.

Больше о политической раскладе на выборах в США читайте в материале "Кандидаты в президенты США: кто больше любит Украину".

Как сообщали новости "Сегодня", Дональд Трамп рассказал, как будет использовать Украину в борьбе с Байденом. Дело компании Burisma, в котором замешан сын кандидата от демократов, будет важной темой во время кампании, отметил президент США.

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