Выборы президента Украины: как готовят избирательные участки в Канаде

Здесь на трех избирательных участках – в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне будут голосовать тысячи украинцев

Выборы президента Украины: как готовят избирательные участки в Канаде 2019-03-30T21:48:00+02:00 Политика Здесь на трех избирательных участках - в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне будут голосовать тысячи украинцев

В Торонто сейчас 12:00 и эта временная разница, наверное, единственная вещь в которой здесь приходится привыкать. Погода здесь, примерно, как в Киеве, а поскольку, в Канаде одна из многочисленных украинских диаспор – по разным данным здесь живет более миллиона 200 тысяч украинцев, то они чувствуют себя как дома.

Стоит отметить, что даже в местном правительстве две министерские должности занимают двое этнических украинцев.

Канада всегда поддерживала Украину – ее независимость и территориальную целостность. Впрочем, не только декларативно. В этом месяце в проекте нового федерального бюджета страны предусмотрели 100 миллионов долларов на оборонную реформу в Украине и обучение военных. А на борьбу с дезинформацией во время президентских и парламентских выборов в нашем государстве, канадцы предоставят еще 24 миллиона.

Здесь на трех избирательных участках – в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне будут голосовать тысячи наших соотечественников, которые по разным причинам временно находятся в Канаде. Многим из них придется преодолеть сотни километров, чтобы добраться до места голосования.

В воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 8 утра и проработают до 20.00.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента Украины: как готовят избирательные участки в Канаде". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.