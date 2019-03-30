Выборы президента Украины: последние новости из Австралии

Право избирать президента Украины здесь имеют 1719 избирателей

Выборы президента Украины: последние новости из Австралии 2019-03-30T21:13:00+02:00 Политика Право избирать президента Украины здесь имеют 1719 избирателей

Считанные часы остаются до начала выборов президента. Избирательные участки в Украине откроются в 8 утра. А вот первый зарубежный - в Австралии ждет избирателей уже через четыре часа.

Город Канберра достаточно молодой, ему 106 лет. Современный, удобный, невероятно зеленый. Интересный факт – Канберра на карте появилась как компромиссный вариант в противостоянии Сиднея и Мельбурна за право быть столицей. Украинцы в 50-70 годах прошлого века вместе с другими мигрантами из Европы построили самую мощную гидроэлектростанцию ​​в снежных горах, которая обеспечила Канберру светом. Итак, именно здесь расположены все официальные учреждения. И именно здесь украинцы живущие на Зеленом континенте будут выбирать будущее Украины – президента. Кстати, страна сейчас тоже в состоянии предвыборной турбулентности. Здесь будут избирать парламент. Стоит отметить, что далекая от Украины Австралия никогда не была сторонним наблюдателем событий в стране. Она вместе с Нидерландами официально обвинила Россию в гибели рейса МН-17, заявив, что именно РФ принадлежит ракетный комплекс БУК, который сбил Боинг в небе над Донбассом. Канберра поддерживает Украину и на пути реформ, мы имеем общие культурные проекты. Поэтому Австралия это страна-друг, страна-партнер. И это с большой гордостью подчеркивает посол Украины в Австралии – Николай Кулинич.

"Они полностью поддерживают нас по вопросу нашей территориальной целостности, суверенитета Украины. Поддерживают всеми доступными политическими инструментами. В международных организациях мы фактически выступаем одним голосом с Австралией. Так что мы с ними не только политические партнеры, но и единомышленники, что очень важно в политике", – говорит он.

Единственный на континенте избирательный участок находится в помещении посольства Украины. Здесь все готово для волеизъявления. Накануне сюда прилетели избирательные бюллетени. Несмотря на расстояние – украинцы преодолеют сотни километров, чтобы проголосовать. По крайней мере на это очень надеется Неля Бабинец – председатель избирательной комиссии в Австралии.

"Целые туры автобусные организуют, мы организуем автобус из Сиднея. Если гражданин Украины хочет выбрать для своей страны достойного президента, они приедут и проголосуют. Выборы это для нас большой праздник. Поэтому все члены избирательной комиссии конечно будут в вышиванках. Те, кто приезжают также", – отметила она.

Право избирать президента Украины здесь имеют 1719 избирателей.

В воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 8 утра и проработают до 20.00.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

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