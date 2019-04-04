Выборы президента Украины: в России отметили один важный момент
Слава Рабинович считает, что украинцы теперь не должны бояться допустить ошибку при выборе кандидата и объяснил, почему
Выборы президента-2019 в первом туре показали, что в Украине уже утвердился институт мирной сменяемости власти, а это один из важнейших элементов демократии.
Такое мнение озвучил "Апострофу" известный российский блогер и финансист Слава Рабинович.
Он считает, что у украинцев появилась возможность мирным образом сменять власть, поэтому не стоит бояться сделать ошибку при выборе кандидата – его можно будет переизбрать на следующих выборах.
"Поскольку институт мирной сменяемости власти окончательно утвердился, украинский народ имеет право на ошибку. Я сейчас не говорю о конкретных результатах первого тура и предполагаемых – второго. На самом деле, что бы теперь не произошло, президент Украины будет избран. И если он окажется плохим президентом, его сменят путем института выборов и мирной сменяемости власти. Кого бы не избрали 21 апреля, это лучше, чем отсутствие этого института", – сказал Рабинович.
Блогер отметил, что первый тур выборов в Украине еще раз за последние пять лет доказал всему миру, что Украина строит демократию и сумела окончательно утвердить важнейшие элементы демократии.
"Это институт свободных, честных, справедливых и демократических выборов, на которые допускаются все кандидаты, которые имеют право баллотироваться, а также институт мирной сменяемости власти", – добавил он.
Как известно, ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Так, в избирательной гонке по результатам первого тура первое место занял Владимир Зеленский – 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.
В свою очередь в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) также подтвердили, что выборы в Украине прошли прозрачно и в соответствии со стандартами. Наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков.
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