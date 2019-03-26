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Выборы президента: в ЦИК назвали главные угрозы со стороны России

Сегодня, 14:53

Нынешняя избирательная кампания достаточно агрессивная, между кандидатами в президенты идет "война"

Фото: facebook.com/slipachuktetiana/
Фото: facebook.com/slipachuktetiana/.
Выборы президента: в ЦИК назвали главные угрозы со стороны России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/89d/15c/5c989d15c23f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/89d/15c/5c989d15c23f5.jpg Политика Нынешняя избирательная кампания достаточно агрессивная, между кандидатами в президенты идет «война»

В Украине уже давно знают о намерении России вмешаться в украинские выборы, а главные угрозы – это возможная военная эскалация, силовые провокации на улицах и информационные атаки. Об этом рассказала интервью сайту "Сегодня" глав Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Россия будет использовать все доступные гибридные методы, но один из основных – это фейковые сообщения, чтоб сбить с толку украинцев.

"Я считаю, что худшее, что может происходить, это, безусловно, физическое противостояние. Не дай нам Бог, чтобы были действительно какие-то агрессивные военные операции, и очень уязвимы мы с точки зрения информационных вбросов. То есть все эти фейковые новости, которые могут касаться как отдельных кандидатов, так и членов ЦИК, самой Центральной избирательной комиссии, определенных фактов, установленных в ходе избирательного процесса, они являются угрозой. Потому что у нас очень чувствительное сейчас общество", – сказала Слипачук.

Глава ЦИК признала агрессивность нынешней избирательной кампании, чем может воспользоваться и агрессор, когда и кандидаты между собой воюют, и общественные организации иногда позволяют себе делать некомпетентные заявления.

Читайте полный текст интервью сайту "Сегодня" главы ЦИК Татьяны Слипачук.

Как уже заявлял накануне президент Петр Порошенко, из Кремля поступила команда начать силовые провокации в Украине. По его словам, президент РФ Владимир Путин так и не смирился с поражением своих планов в Украине и теперь хочет крови на улицах.

В то же время первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время выборов съедутся "воры в законе" для дестабилизации ситуацию в государстве.

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Тег Россия, выборы, ЦИК, угроза, провокации

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Сегодня

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