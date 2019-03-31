Выборы президента в Украине проходят в штатном режиме – ЦИК
Секретарь Центризбиркома называет все нарушения на выборах классическими и незначительными
К 16:30 в день президентских выборов, 31 марта, в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
"Есть единичные случаи, но они являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании", – заявила она, уточнив, что речь идет о фотофиксации бюллетеней, подвозке граждан к избирательным участкам.
Секретарь Центризбиркома добавила, что на данный момент зафиксировано 11 жалоб, и они сейчас обрабатываются.
"Посмотрим, отвечают ли они вообще законодательству", – отметила Бернацкая.
В целом, по ее словам, "выборы проходят в стандартном режиме", а оригиналы протоколов могут начать свозить около обеда следующего дня.
Бернацкая напомнила о том, что закон предусматривает до 10 дней на установление результатов выборов, но выразила надежду на то, что в этом году результаты будут объявлены быстрее.
В ЦИК также озвучили последние данные по явке. И объяснили, с чем может быть связана такая низкая активность украинцев утром.
"На 15:00 мы получили данные со 195 округов. Явка – 45,1%. В лидерах остается Запорожская область – 49,1%, аутсайдер – Закарпатская область, явка около 30%. Есть всего один округ, номер 94, Обухов Киевской области, который еще не предоставил информацию о явке даже на 11:00. Явку, в целом, оцениваем положительно. Будем надеяться, что она будет расти. Все-таки произошел переход на летнее время, и граждане позже сегодня проснулись. К 20:00 они еще посетят участки и проголосуют", – резюмировала Наталья Бернацкая.
Напомним, ранее в МВД огласили статистику нарушений по областям, лидером среди которых оказались Киев, Днепропетровская и Одесская области.
Как уже сообщалось, согласно официальной статистике, в Украине, с учетом граждан оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма, зарегистрированы 34 миллиона 63 тысяч избирателей.
В день президентских выборов сайт сайт "Сегодня" внимательно следит за происходящим в Украине и за пределами страны и ведет онлайн-хронику, отмечая все самые важные события 31 марта, сопровождая их фото- и видеоотчетами.
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