Выборы президента в Украине проходят в штатном режиме – ЦИК

Секретарь Центризбиркома называет все нарушения на выборах классическими и незначительными

Фото: AFP

Выборы президента в Украине проходят в штатном режиме – ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d4/173/5ca0d41734992.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d4/173/5ca0d41734992.jpg 2019-03-31T17:57:57+03:00 Политика Секретарь Центризбиркома называет все нарушения на выборах классическими и незначительными

К 16:30 в день президентских выборов, 31 марта, в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

"Есть единичные случаи, но они являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании", – заявила она, уточнив, что речь идет о фотофиксации бюллетеней, подвозке граждан к избирательным участкам.

Секретарь Центризбиркома добавила, что на данный момент зафиксировано 11 жалоб, и они сейчас обрабатываются.

"Посмотрим, отвечают ли они вообще законодательству", – отметила Бернацкая.

В целом, по ее словам, "выборы проходят в стандартном режиме", а оригиналы протоколов могут начать свозить около обеда следующего дня.

Бернацкая напомнила о том, что закон предусматривает до 10 дней на установление результатов выборов, но выразила надежду на то, что в этом году результаты будут объявлены быстрее.

В ЦИК также озвучили последние данные по явке. И объяснили, с чем может быть связана такая низкая активность украинцев утром.

"На 15:00 мы получили данные со 195 округов. Явка – 45,1%. В лидерах остается Запорожская область – 49,1%, аутсайдер – Закарпатская область, явка около 30%. Есть всего один округ, номер 94, Обухов Киевской области, который еще не предоставил информацию о явке даже на 11:00. Явку, в целом, оцениваем положительно. Будем надеяться, что она будет расти. Все-таки произошел переход на летнее время, и граждане позже сегодня проснулись. К 20:00 они еще посетят участки и проголосуют", – резюмировала Наталья Бернацкая.

Напомним, ранее в МВД огласили статистику нарушений по областям, лидером среди которых оказались Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Как уже сообщалось, согласно официальной статистике, в Украине, с учетом граждан оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма, зарегистрированы 34 миллиона 63 тысяч избирателей.

В день президентских выборов сайт сайт "Сегодня" внимательно следит за происходящим в Украине и за пределами страны и ведет онлайн-хронику, отмечая все самые важные события 31 марта, сопровождая их фото- и видеоотчетами.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" 19:00 и 23:00 . В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента в Украине проходят в штатном режиме – ЦИК". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.