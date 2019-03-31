Выборы проходят в штатном режиме – ЦИК

Избирательные участки в стране открылись в 8 утра

Фото: УНИАН

Выборы проходят в штатном режиме – ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a41c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05f/83a/5ca05f83a41c0.jpg 2019-03-31T09:55:00+03:00 Политика Избирательные участки в стране открылись в 8 утра

Выборы президента Украины проходят в штатном режиме. Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко.

"Выборы проходят в штатном режиме", - сказал он.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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