"Выборы Путина": доступ к дипмиссиям РФ в Украине заблокировали

Сегодня, 08:51

В Харькове к зданию российской дипмиссии пришли активисты, началась акция протеста

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полиция ограничила доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине в связи с проведением в России и оккупированном Крыму выборов президента РФ.

Так, в Одессе правоохранители перекрыли дорогу на подъезде к зданию генконсульства РФ и пройти там могут только жители близлежащих домов либо лица с дипломатическим статусом. Пока не известно, открылся ли там участок для голосования.

На данный момент пока нет активистов, но на всякий случай полиция пригнала пару автозаков.

Также под усиленную охрану взяли и посольство РФ в Киеве. Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями. На данный момент обстановка спокойная.

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А вот в Харькове активисты ряда националистических организаций уже начали акцию протеста против проведения голосования в здании российского генконсульства. Они развесили плакаты с надписями: "Россия – война", "Выборы на крови".

В то же время правоохранители ограничили движение транспорта на прилегающих улицах. Сообщается, что сотрудники генконсульства РФ уже находятся в здании.

Напомним, несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.
Россия, выборы, активисты, посольство, полиция

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Источник:

Интерфакс-Украина

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