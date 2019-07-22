Выборы в Раду: стал известен победитель на избирательных участках в Польше

Три политические силы набрали более 20%, остальные партии остались далеко позади

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Результаты голосования за границей практически полностью подсчитаны. В Польше уверенно победила партия "Слуга Народа". Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что в Польше было четыре избирательных участка – в Варшаве, Кракове, Люблине и Гданьске. Там обработаны уже все 100% электронных протоколов. По итогам голосования президентская партия "Слуга Народа" набрала 35,2% голосов. Далее идут "Европейская Солидарность" с 24,69%, "Голос" – 23,29%, "Партия Шария" – 5,71%, ВО "Свобода" – 2,5%.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 08:30 ЦИК обработала 35,51% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,19% голосов. За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,75% избирателей, за партию "Европейская солидарность" – 8,71%, за партию "Батькивщина" – 8,15%, за партию "Голос" – 6,39%.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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