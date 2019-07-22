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Выборы Рады и Индия на Луне: топ-темы дня

22 июля, 11:33

В Украине идет подсчет голосов на парламентских выборах, а Индия делает новый шаг в покорении космоса


Выборы в Верховную Раду состоялись, продолжается подсчет голосов. Партии и партийные лидеры выступают с заявлениями о своих дальнейших планах.

Состоится пресс-конференция международных наблюдателей по внеочередным парламентским выборам в Украине.

В США президент страны Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и обсудит с ним вопросы борьбы с терроризмом, обороны, энергетики и торговли.

Запланирован запуск к Луне автоматической индийской экспедиции "Чандраян-2" со спускаемым аппаратом "Викрам" и небольшим луноходом для изучения минералогического состава лунной поверхности.

Новости "Сегодня" сообщали, что бизнесмен Илон Маск готовит высадку на Луну . Основатель SpaceX верит, что проект можно реализовать в довольно сжатые сроки.

Также напомним, писалось, что соглашение о перемирии на Донбассе вступило в силу и улучшились экономические показатели. Больше об итогах недели смотрите в сюжете.


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Тег Индия, Пакистан, Луна, Трамп, выборы в парламент , выборы 2019

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