Выборы Рады и Индия на Луне: топ-темы дня
В Украине идет подсчет голосов на парламентских выборах, а Индия делает новый шаг в покорении космоса
Выборы в Верховную Раду состоялись, продолжается подсчет голосов. Партии и партийные лидеры выступают с заявлениями о своих дальнейших планах.
Состоится пресс-конференция международных наблюдателей по внеочередным парламентским выборам в Украине.
В США президент страны Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и обсудит с ним вопросы борьбы с терроризмом, обороны, энергетики и торговли.
Запланирован запуск к Луне автоматической индийской экспедиции "Чандраян-2" со спускаемым аппаратом "Викрам" и небольшим луноходом для изучения минералогического состава лунной поверхности.
Новости "Сегодня" сообщали, что бизнесмен Илон Маск готовит высадку на Луну . Основатель SpaceX верит, что проект можно реализовать в довольно сжатые сроки.
Также напомним, писалось, что соглашение о перемирии на Донбассе вступило в силу и улучшились экономические показатели. Больше об итогах недели смотрите в сюжете.
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