Выборы РФ в Крыму нельзя признавать: Геращенко выступила с призывом к Западу

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала Запад не признавать результаты российских выборов в оккупированном Крыму, так как их проведение на украинской земле незаконно. Об этом она заявила на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления".

По ее словам, международное сообщество должно четко понимать, что выборы РФ в Крыму незаконны, а крымчан заставляют голосовать.

"За эти четыре года насильно состоялась паспортизация граждан Украины, которых втягивают в эту авантюру только потому, что у них нет другого пути – они там живут. Мы должны не только сегодня ставить вопрос незаконности выборов в Крыму, а они являются незаконными, и узаконивание выборов там – это легитимизация путинской агрессии, это легитимизация кражи Крыма", – заявила Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украина предупредила Россию о последствиях выборов в Крыму

Политик подчеркнула, что нужно решить вопрос допуска на полуостров международных миссий, чтоб там провести мониторинг гуманитарной ситуации.

Напомним, выборы президента России состояться 18 марта.

Ранее Геращенко говорила, что Украина поставит под вопрос легитимность выборов РФ на полуострове. С такой инициативой украинская делегация намерена выступить на апрельской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В свою очередь в Кремле подтвердили, что Путин может проголосовать в Крыму. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.