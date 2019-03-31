Выборы стартовали: у Вилкула призвали людей идти на избирательные участки

У нардепа отметили, что будут фиксировать любые нарушения и попытки фальсификаций, бороться за каждый бюллетень и протокол

Александр Вилкул.

Выборы стартовали: у Вилкула призвали людей идти на избирательные участки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg 2019-03-31T13:43:00+03:00 Политика У нардепа отметили, что будут фиксировать любые нарушения и попытки фальсификаций, бороться за каждый бюллетень и протокол

31 марта 2019 года Украина выбирает нового президента. Команда Александра Вилкула сообщает, что тщательно следит за ходом голосования.

"Наши наблюдатели работают на избирательных участках во всех уголках страны", – говорится в сообщении.

У нардепа отметили, что будут фиксировать любые нарушения и попытки фальсификаций, бороться за каждый бюллетень и протокол. Всю информацию о ходе голосования можно оперативно получить на нашем сайте Александра Вилкула

Команда народного депутата призвала всех украинцев прийти на избирательные участки и проголосовать, отметив, что выборы 31 марта – важный экзамен для Украины, и у граждан нет права на ошибку.

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