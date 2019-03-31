Выборы стартовали: у Вилкула призвали людей идти на избирательные участки
У нардепа отметили, что будут фиксировать любые нарушения и попытки фальсификаций, бороться за каждый бюллетень и протокол
31 марта 2019 года Украина выбирает нового президента. Команда Александра Вилкула сообщает, что тщательно следит за ходом голосования.
"Наши наблюдатели работают на избирательных участках во всех уголках страны", – говорится в сообщении.
У нардепа отметили, что будут фиксировать любые нарушения и попытки фальсификаций, бороться за каждый бюллетень и протокол. Всю информацию о ходе голосования можно оперативно получить на нашем сайте Александра Вилкула
Команда народного депутата призвала всех украинцев прийти на избирательные участки и проголосовать, отметив, что выборы 31 марта – важный экзамен для Украины, и у граждан нет права на ошибку.
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