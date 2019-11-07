Выборы в некоторых ОТГ оказались под угрозой срыва

ЦИК обращается к политическим партиям отнестись с пониманием и еще раз тщательно пересмотреть членов комиссий

/ Фото: AFP

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В некоторых объединённых территориальных громадах(ОТГ – Ред.) организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва из-за невыполнения членами районных избирательных комиссий своих обязанностей.

Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии.

"Как известно, Центральная избирательная комиссия назначила на 22 и 29 декабря 2019 года первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также дополнительные выборы депутатов сельских, поселковых советов", – говорится в сообщении.

ЦИК утверждает, что в некоторых ОТГ организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.

"В некоторых РВК свои полномочия осуществляют лишь около 60 процентов членов от сформированного количества комиссий. Кроме того, в отдельных комиссиях их руководящий состав тоже уклоняется от выполнения своих обязанностей. Поэтому ЦИК обращается к политическим партиям отнестись с пониманием и ответственностью к указанным проблемам, еще раз тщательно пересмотреть членов комиссий, которых они подавали в их состав, и в максимально сжатые сроки повлиять на исправление ситуации, чтобы РВК смогли вовремя сформировать соответствующие территориальные и участковые избирательные комиссии", – сказано в сообщении.

В ЦИК также напомнили членам избирательных комиссий, что за уклонение ими от выполнения своих полномочий в соответствии со ст.157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно календарным планам основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов районные избирательные комиссии по местным выборам обязаны соответственно до 9 и 16 ноября 2019 года включительно сформировать состав сельских, поселковых, городских избирательных комиссий. Также эти районные избирательные комиссии до 6 и 13 декабря 2019 года включительно должны образовать участковые избирательные комиссии для проведения соответствующих выборов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает провести досрочные местные выборы в Украине.

В то же время, по словам представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Ирины Верещук, выборы местных органов власти в Украине пройдут не раньше апреля следующего года из-за необходимости принятия ряда законов.

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