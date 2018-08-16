Выборы в объединенных общинах оказались под угрозой срыва

Сегодня, 06:15

Действия Центризбиркома уже осудили международные эксперты и глава Кабмина


Выборы в объединенных территориальных общинах оказались под угрозой срыва – остается всего два дня до назначения даты выборов, а Центризбирком не спешит ее оглашать.

Более того, члены ЦИК усомнились, имеют ли они вообще право проводить подобные голосования. За разъяснениями законодательства ЦИК обратился к народным депутатам – но те до сентября на каникулах.

Речь идет о выборах в сотне территориальных общин, и они должны состояться в октябре. Действия Центризбиркома уже осудили международные эксперты и глава Кабмина Владимир Гройсман.

"Объединение общин – это добровольный процесс, инициатива снизу. Считаю, что препятствовать стремлению граждан, которые хотят тоже идти по этому пути, создавать дополнительные барьеры на их пути – недопустимо. Поэтому я призываю Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех общинах, где они были запланированы", – заявил Гройсман.

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Напомним, 3 августа ЦИК утвердила объем расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году. Так, на выборы президента потребуется около 2,355 млрд грн, а на выборы парламентариев – почти 1,95 млрд грн.

Отметим, осталось меньше 250 дней до выборов президента Украины, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

"Сегодня" изучила данные последних соцопросов и узнала, как украинцы относятся к предстоящему голосованию и чего от него ждут.
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"Сегодня"

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