Выборы в парламент-2019: что нельзя делать во время голосования

Правоохранители напомнили украинцам, с какими документами можно идти на избирательный участок

Фото: Сегодня

В Украине в 08:00 утра начались выборы в Верховную Раду. В Министерстве внутренних дел напомнили украинцам правила голосования и что запрещено на избирательном участке. Соответствующая памятка опубликована пресс-службой МВД.

Правоохранители напомнили, что украинцы могут проголосовать на избирательном участке при наличии паспорта, военного билета или временного удостоверения гражданина Украины. Избиратели получают два бюллетеня.

В то же время в МВД указали, чего нельзя делать на избирательном участке. Запрещается следующее:

агитировать и распространять политическую рекламу;

передавать свои бюллетени посторонним лицам;

получать бюллетени от посторонних лиц, кроме членов избирательной комиссии;

делать лишние отметки на бюллетенях;

проводить фото- и видеосъемку без разрешения или аккредитации;

находиться в кабинке для голосования с посторонними людьми;

повреждать ящики для бюллетеней;

голосовать больше одного раза.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

Также читайте и смотрите в видеосюжете, как голосуют люди с инвалидностью.

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