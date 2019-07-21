Выборы в парламент-2019: что нельзя делать во время голосования
Правоохранители напомнили украинцам, с какими документами можно идти на избирательный участок
В Украине в 08:00 утра начались выборы в Верховную Раду. В Министерстве внутренних дел напомнили украинцам правила голосования и что запрещено на избирательном участке. Соответствующая памятка опубликована пресс-службой МВД.
Правоохранители напомнили, что украинцы могут проголосовать на избирательном участке при наличии паспорта, военного билета или временного удостоверения гражданина Украины. Избиратели получают два бюллетеня.
В то же время в МВД указали, чего нельзя делать на избирательном участке. Запрещается следующее:
- агитировать и распространять политическую рекламу;
- передавать свои бюллетени посторонним лицам;
- получать бюллетени от посторонних лиц, кроме членов избирательной комиссии;
- делать лишние отметки на бюллетенях;
- проводить фото- и видеосъемку без разрешения или аккредитации;
- находиться в кабинке для голосования с посторонними людьми;
- повреждать ящики для бюллетеней;
- голосовать больше одного раза.
Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.
По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.
Также читайте и смотрите в видеосюжете, как голосуют люди с инвалидностью.
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