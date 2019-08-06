Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Выборы в парламент: стало известно, кто победил на 50 округе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-08-06T00:42:00+03:00 Политика Всего Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины

Центральной избирательной комиссией Украины в одномандатном избирательном округе № 50 народным депутатом Украины признан представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Руслан Валерьевич Требушкин.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Такое решение принято на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в этом округе.

ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

Реклама

"Выявленные Комиссией обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконное уничтожение избирательной документации, уклонение членов избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин, согласно Уголовному кодексу Украины является уголовным правонарушением. В то же время Комиссия считает необходимым отреагировать на выявленные ею факты нарушения законодательства Украины о выборах в ОИО № 50, в целях защиты прав субъектов и участников избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019", – отметили в ЦИК.

ЦИК обратилась к Нацполиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушения законодательства Украины на выборах в одномандатном избирательном в этом округе.

"Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 – в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 – в одномандатных избирательных округах", – резюмировали в ЦИК.

Отметим, в Украине 21 июля завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему, с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на участки в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама