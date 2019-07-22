Выборы в Раду 2019: как отреагировало правительство Польши

Представитель президента Анджея Дуды выразил ожидания Варшавы от новой власти в Украине

Фото: AFP

Одним из важных пунктов повестки дня новой власти, которую сформируют в Украине после внеочередных выборов в Верховную Раду, должны стать отношения с Польшей.

Об 22 июля, на следующий день после голосования, сообщил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Ожидаем, как говорил президент Анджей Дуда после встречи с президентом Зеленским, что важные вопросы в польско-украинских отношениях будут серьезной частью политической повестки дня нового правительства", — заявил он.

То, что партия "Слуга народа" заручилась поддержкой 44,2% избирателей, Щерский назвал "политическим успехом президента Зеленского".

"Мы будем ждать формирования нового кабинета и информации о том, какими будут его политические приоритеты", — добавил он.

Представитель Анджея Дуды выразил готовность Польши сотрудничать с новой властью в Украине и ожидание "хорошего разговора с новой украинской властью на общие польско-украинские темы".

Касательно запланированного на 1 сентября первого визита Владимира Зеленского в качестве президента Украины, Кшиштоф Щерский сказал, что Дуда планирует обсудить не только политику своего украинского коллеги, но и нового правительства.

Напомним, что сайт "Сегодня" одним из первых сообщил результаты экзит-полов досрочных выборов в Верховную Раду, согласно которым 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

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