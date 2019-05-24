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Выборы в Раду: что может сорвать гонку за депутатские мандаты

24 мая, 14:53

Эксперт считает, что уже с понедельника политсилы начнут работу с электоратом

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Назначенные новым президентом Украины Владимиром Зеленским досрочные парламентские выборы могут не состояться.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Тарас Загородний.

По его словам, сегодня существует два риска, из-за которых выборы могут сорваться.

"Выборы – это всегда хорошо. Они существуют для того, чтобы получить мнение населения и формировать представительные органы власти. Другой вопрос, как это будет толковаться. К примеру, можно признавать или не признавать эти выборы конституционными. Мы уже видим инициативу "Народного фронта" по обжалованию проведения этих выборов в Конституционном суде. Суд может рассмотреть и провести решение по ускоренной процедуре. Он может признать их нелегитимными. Тогда досрочные выборы будут отменены, и мы войдем в срочные выборы. Также проблема может возникнуть с ЦИКом. Они могут не успеть организовать избирательный процесс", – говорит Загородний.

И хотя пока нельзя точно сказать, будут ли проведены эти выборы, политсилы, скорее всего, уже начнут работать с электоратом, считает эксперт.

"Сейчас все в стадии переговоров. Но с понедельника (27 мая. – Ред.), я думаю, мы увидим уже рекламу", – добавляет Загородний.

Как ранее заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, для начала кампании не нужно какого-либо решения ЦИК.

Напомним, что ранее в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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