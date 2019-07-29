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Выборы в Раду: ЦИК приняла почти все протоколы с мокрыми печатями

Сегодня, 15:03

Подведение итогов парламентских выборов подходит к концу – осталось принять протоколы с двух округов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Выборы в Раду: ЦИК приняла почти все протоколы с мокрыми печатями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A6%D0%98%D0%9A,%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B%202019 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A6%D0%98%D0%9A,%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B%202019 Политика Подведение итогов парламентских выборов подходит к концу – осталось принять протоколы с двух округов

Центральная избирательная комиссия продолжает принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий по итогам выборов в парламент Украины. На данный момент уже поступили протоколы с мокрыми печатями со 197 округов из 199.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 3 ОВО: № 49 (Донецкая область), № 70 (Закарпатская область), № 86 (Ивано-Франковская область). Таким образом, по состоянию на 13:00 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 197 ОВО", – сообщает пресс-служба ЦИК.

Также ЦИК приняла протоколы ряда ОИК ОВО с пометкой "уточненный".

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Как сообщали новости "Сегодня", по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.

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Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено, что во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также читайте обо всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиках.

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выборы ЦИК протоколы

Источник: Интерфакс-Украина

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